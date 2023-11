Gigantyczna sensacja w Stambule. Sebastian Szymański "okradziony" przez sędziego

Stało się. Fenerbahce Sebastiana Szymańskiego właśnie poniosło porażkę. Piłkarze Ismaila Kartala polegli w starciu 11. kolejki Super Lig z Trabzonsporem 2:3. I choć nasz zawodnik rozegrał kolejne 90 minut w tym sezonie, to niewiele brakowało, by przedwcześnie zakończył to starcie. "Rayyan Baniya prawie złamał mu nogę" - napisał jeden z użytkowników.

