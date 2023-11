Reprezentant Polski chce wrócić. Ujawnił wymarzony kierunek

Charlotte FC przegrało w ubiegłym tygodniu w 1/16 finału MLS z New York Red Bulls (2:5) i odpadło z fazy play-offów. Porażka spowodowała, że Karol Świderski zdecydował się wrócić do Polski, aby jak najlepiej przygotować się do listopadowego zgrupowania kadry. Tym samym niespodziewanie rozpoczął treningi z liderem ekstraklasy Śląskiem Wrocław.

Karol Świderski chce odejść z MLS. Ujawnił wymarzony kierunek transferu

Świderski ma za sobą bardzo dobry sezon, w którym rozegrał łącznie 40 spotkań, strzelając 15 goli i notując dziewięć asyst. I choć reprezentuje barwy obecnego zespołu niespełna dwa lata, to już niedługo może zmienić pracodawcę.

- Oczekuję transferu - rozpoczął - Wiem jednak, że to nie będzie łatwe, (...) ale zrobię wszystko, aby tak się stało. Mam nadzieję, że Mario (agent Mariusz Piekarski - red.) też będzie działał mocno i że coś znajdziemy. Fajnie by było coś z tych lig TOP 5 (Włochy, Hiszpania), ale dla średnich klubów nie jest łatwo wydać 6-7 milionów euro - powiedział w rozmowie z Meczyki.pl.

- Mam nadzieję, że tyle będą chcieli u mnie w klubie, a nie np. 10 mln euro. Przed tym, jak nie udało się trafić latem do Salernitany, rozmawiałem z dyrektorem sportowym, mieliśmy umowę i podaliśmy sobie w wakacje ręce. Mówił, żebyśmy tylko zrobili play-offy i to się udało zrealizować rzutem na taśmę. Słowo się rzekło, więc mam nadzieję, że teraz dojdziemy do porozumienia w zimowym oknie transferowym i uda się trafić do Europy - kontynuował.

Świderski zdradził również, gdzie najchętniej chciałby kontynuować karierę. - Kiedyś zawsze marzyłem o tym, żeby grać we Włoszech, ale nie mam tak, żeby za wszelką cenę tylko tam. Jeśli tam się nic nie znajdzie, to wezmę wszystko. (...) Fajnie, gdybym trafił bliżej domu, bo jednak nie ukrywam, że chciałbym być cały czas w kadrze i grać, bo to jest dla mnie największe wyróżnienie. Wiem, że z Europy będzie mi dużo łatwiej dolatywać na te zgrupowania, bo ze Stanów jest naprawdę ciężko - podsumował.

Podczas sobotniego wywiadu 26-latek wypowiedział się również na inne tematy. Ocenił styl prowadzenia kadry przez Michała Probierza, czy też skomentował głośny wywiad Roberta Lewandowskiego i zdiagnozował największy problem naszej reprezentacji.