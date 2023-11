Oto plany Szymona Marciniaka. Ujawnił swój cel

Obecnie Szymon Marciniak przygotowuje się do Klubowych Mistrzostw Świata, które w grudniu odbędą się w Arabii Saudyjskiej. Polski sędzia przyznaje, że przed tym turniejem czuje się bardzo pewne, bo obecnie jest w dobrej formie.

Marciniak zdradza cel na 2024 rok. Będzie kolejny finał?

Na horyzoncie już widać jednak imprezę o dużo większym prestiżu, czyli mistrzostwa Europy w Niemczech. Choć na razie nie wiadomo, czy reprezentacja Polski pojedzie na ten turniej - Biało-Czerwoni rozgrywają katastrofalne eliminacje - to występ Marciniaka jest w zasadzie pewny. Na Euro 2020 polskiego sędziego i jego zespołu zabrakło. Arbiter mierzył się wówczas z problemami zdrowotnymi.

Teraz wszystko jest jednak w porządku, a Marciniak ma za sobą najlepszy czas w karierze. W rozmowie z TVP Sport nie ukrywa, że na Euro 2024 chciałby osiągnąć następny wielki sukces.

- Powolutku dobijamy do brzegu. Zdaje się, że wszystkie wielkie turnieje będę miał odhaczone. Oczywiście przyszły rok będzie bardzo ważny, bo będziemy mieć Euro 2024. Nie ukrywam, że ze swoim zespołem chcielibyśmy być w dobrej dyspozycji i kto wie? Może poprowadzić kolejny finał? - zastanawia się głośno.

Poza tym Szymon Marciniak przyznaje też, że ma szansę na występ na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. - Zobaczymy, bo być może również pojedziemy do Francji na igrzyska olimpijskie, chociaż w tym przypadku jeszcze się okaże. To trochę inny turniej, bo do lat 23, więc pewnie jest on w mojej głowie, ale na samym końcu. Nie ukrywam jednak, że w CV go nie mam, więc miło byłoby go sobie wpisać. Na końcu ta lista będzie wyglądała bardzo okazale. Z tego będę się cieszył i będę to doceniał za parę ładnych lat - podsumował.

Do tej pory tylko dwóch sędziów poprowadziło zarówno finał mistrzostw Europy jak i mistrzostw świata. To Gottfried Dienst (MŚ 1966 i ME 1968) oraz Sergio Gonella (ME 1976 i MŚ 1978).