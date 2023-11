Niespodzianka w finale pucharu. Skorża zaskoczony

Maciej Skorża w maju zeszłego roku świętował z Lechem Poznań swoje czwarte mistrzostwo Polski. Niestety kilka tygodni później musiał zrezygnować z pracy w tym klubie z powodów rodzinnych. Do zawodu wrócił w lutym, obejmując japońskie Urawa Red Diamonds.

Maciej Skorża walczył o kolejne trofeum w Japonii

W maju zespół prowadzony przez 51-letniego polskiego szkoleniowca wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów, pokonując w finale faworyzowany Al-Hilal, co dało im przepustkę do gry w Klubowych Mistrzostwach Świata, które odbędą się pod koniec roku. Maciej Skorża może tam zmierzyć się z Pepem Guardiolą i jego Manchesterem City. Obaj trenerzy rywalizowali już ze sobą 15 lat temu, gdy Wisła Kraków w eliminacjach Ligi Mistrzów trafiła na FC Barcelonę.

Zanim jednak nastąpią KMŚ Urawa Red Diamonds miało szansę na zdobycie kolejnego trofeum, albowiem awansowali do finału japońskiego Pucharu Ligi. W nim zmierzyli się z Avispa Fukuoka, będąc faworytem. Spotkanie lepiej rozpoczęli jednak rywale, którzy objęli prowadzenie już w piątej minucie. Wynik podwyższyli tuż przed przerwą. Maciej Skorża zareagował dwoma zmianami od 46. minuty, następne przeprowadził kwadrans później, ale wystarczyło to na jedynie zredukowane strat. Jedynego gola dla Urawy strzelił właśnie zmiennik Takahiro Akimoto. Spotkanie na stadionie narodowym w Tokio oglądało ponad 61 tysięcy widzów.

Najbliższe tygodnie mogą być kluczowe dla przyszłości Macieja Skorży w Japonii, gdyż jego kontrakt wygasa w styczniu 2024 r. Ostatnie wyniki Urawy nie są najlepsze. Oprócz porażki w finale Pucharu Ligi nie wygrali w dwóch ostatnich meczach - były to spotkania ligowe oraz w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. W J1 League zespół polskiego szkoleniowca zajmuje trzecie miejsce po 31. kolejkach. Muszą je co najmniej utrzymać, aby w przyszłym sezonie ponownie zagrać w międzynarodowych rozgrywkach. Do końca sezonu ligowego pozostały trzy mecze.