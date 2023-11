Legenda reprezentacji wprost o Bońku. "Duże ego"

O Zbigniewie Bońku co chwila jest głośno. W ostatnich dniach polskie media obiegła dyskusja byłego prezesa PZPN z Przemysławem Czarnkiem. Boniek w rozmowie z ministrem edukacji posłużył się cytatem z Juliana Tuwima. Wpis legendy polskiej piłki natychmiast stał się hitem internetu.

"Boniek miał wielkie ego". Legendarny trener Widzewa bez ogródek

Władysław Żmuda, czyli szkoleniowiec, który pracując w Widzewie z Bońkiem w składzie, zdobył mistrzostwo Polski i legenda reprezentacji, w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że współpraca z legendarnym dla Polski piłkarzem nie była łatwa. Jednak jego zdaniem to właśnie po pracy trenera z takimi zawodnikami najlepiej można poznać jego wartość.

Żmuda przyrównał to do sytuacji, jaką w Śląsku Wrocław zastał Jacek Magiera, który mianował kapitanem klubu Erika Exposito. - Wartość trenera poznaje się i jest duża, gdy umie wykorzystać potencjał każdego piłkarza i ustawić go na najbardziej odpowiedniej pozycji. Magiera to umie, podobnie jak Urban i kilku innych trenerów w lidze. Magiera jednym, niby drobnym ruchem zrobił dużą rzecz mianując kapitanem Erika Exposito, który ma duży wpływ na drużynę - zaczął.

I dodał: - To samo było, gdy przed laty miałem w Widzewie Zbigniewa Bońka. On miał wielkie ego, ale najpierw rozmawiał ze mną. Gdy w drużynie było coś nie tak, mówiłem mu, żeby to naprawił i robił to super. Jeśli zawodnik jest w świetnej formie i ma wpływ na zespół, należy to wykorzystać i Magiera to zrobił. Wybitny piłkarz zawsze będzie miał autorytet w zespole - stwierdził legendarny szkoleniowiec.

Śląsk Wrocław jest jedną z największych rewelacji początku obecnego sezonu. Po rozegraniu 13. spotkań wrocławianie mają na swoim koncie aż 27 punktów i na razie są wiceliderem ekstraklasy. W trwającej teraz 14. kolejce zmierzą się w niedzielę 5 listopada o 12:30 z ŁKS-em Łódź. Jeżeli Śląsk wygra ten mecz, to wyprzedzi Jagiellonię i zostanie nowym liderem rozgrywek.