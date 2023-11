Media: Neymar podjął z partnerką szokującą decyzję. Wkrótce cały świat się o tym dowie

Od sierpnia 2021 roku Neymar oficjalnie spotyka się z modelką i influencerką, Bruną Biancardi. Brazylijczyk poznał kobietę podczas wakacji na Ibizie. Jej zasięgi w mediach społecznościowych diametralnie wzrosły po ogłoszeniu związku z piłkarzem Al-Hilal. W ostatnich miesiącach ich relacja była notorycznie wystawiana na próbę przez liczne zdrady 31-latka. Kobieta za każdym razem przymykała oko na niewierność swojego ukochanego, ale wydaje się, że tym razem straciła do niego cierpliwość.

W kwietniu Neymar poinformował na Instagramie, że wraz z partnerką spodziewają się dziecka. Piłkarz, zamiast wesprzeć ukochaną w tak ważnym dla niej okresie, wolał bawić się z innymi kobietami i nawet publicznie przyznał się do zdrady. - Popełniłem błąd. Śmiem twierdzić, że popełniam błędy każdego dnia, na boisku i poza nim - poinformował w sieci.

Na tym jego niewierność się nie skończyła. We wrześniu użytkownik Leo Dias na Instagramie opublikował film, który postawił piłkarza w złym świetle. Nagranie przedstawiało Brazylijczyka w towarzystwie dwóch kobiet. Czarę goryczy przelała jednak niedawna impreza zorganizowana przez napastnika Al-Hilal w jego posiadłości w miejscowości Mangarabita niedaleko Rio de Janeiro - twierdzi "Mundo Deportivo". Hiszpański portal, powołując się na brazylijskie media, ujawnił, że zabawa z udziałem kobiet trwała dwa dni.

Miarka się przebrała. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości. Bruna i Neymar niebawem ogłoszą rozstanie

Zachowanie piłkarza nie przypadło do gustu modelce, która kilka dni temu w mediach społecznościowych opublikowała wymowną wiadomość. "Nie można zmienić osoby, która nie widzi błędu w tym, co robi" - czytamy. Komunikat influencerki wywołał ogromne poruszenie w zagranicznych mediach. Wszystko wskazuje na to, że obecnie łączy ich tylko córka, która przyszła na świat w październiku. Jak podaje "Mundo Deportivo", powołując się na brazylijskie media, para wkrótce ogłosi rozstanie. Ukochani ze względu na swoją pociechę chcą utrzymywać przyjacielskie stosunki.

Najbliższe miesiące Neymar spędzi poza grą. Brazylijczyk doznał zerwania więzadła krzyżowego w kolanie podczas meczu z Urugwajem w eliminacjach mistrzostw świata 2026 - poinformowała Brazylijka Federacja Piłkarska (CBF). Napastnik Al-Hilal jest już po operacji. Według "Globo" przerwa w grze brazylijskiego zawodnika ma potrwać aż 10 miesięcy.