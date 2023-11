Klubowe Mistrzostwa Świata to rozgrywki piłkarskie pomiędzy klubowymi mistrzami poszczególnych konfederacji kontynentalnych. W tym roku rozpoczną się w dniach 12-22 grudnia w Arabii Saudyjskiej. Zagrają na nich Manchester City (Anglia), Al-Ahly (Egipt), Club Leon (Meksyk), Al-Ittihad (Arabia Saudyjska), Auckland City (Australia) i Urawa Red Dimonds (Japonia) Macieja Skorży. Faworytem tego turnieju będzie drużyna z Europy. W piątek 4 listopada FIFA wyznaczyła pięciu arbitrów głównych i wśród nich znalazł się Szymon Marciniak, który znów został doceniony przez wspomnianą organizację.

Szymon Marciniak gotowy na sędziowanie podczas KMŚ. "Czuję się mocny"

Na linii rozjemcy z Płocka będą pomagać Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Natomiast w wozie VAR zasiądzie Tomasz Kwiatkowski. Szymon Marciniak w rozmowie z "TVP Sport" zapewnił, że czuje się gotowy na to wyzwanie. - To krótki turniej, ale intensywny. Z pewnością wiele będzie się działo przez te kilkanaście dni, ale jak to ja… Jadę pełen optymizmu, bo ostatnie miesiące bardzo dobrze się układają. Czuję się naprawdę mocny, wiem, że jestem w dobrej formie. Widać to zresztą w meczach. Wszystko dobrze się układa - mówił najlepszy polski arbiter, cytowany przez weszlo.com.

- Myślę, że ten spokój mam również dzięki doświadczeniu i latom na karku. Nie jestem już tak gorącą głową, jak to bywało wcześniej. Nie zajmuję się na boisku rzeczami mało ważnymi, a raczej koncentruję się na rzeczach najważniejszych, kiedy są sytuacje blisko pola karnego. Wychodzi tu moja dojrzałość sędziowska, dojrzałość życiowa. To daje nam wynik, który widać. To wynik doświadczonego, spokojnego sędziego, którego szanują i lubią piłkarze. A to pomaga w tym, by każdy mecz dobrze wyglądał - dodał.

42-letni sędzia jest niezwykle ceniony przez ekspertów i władze międzynarodowych organizacji. W tym sezonie prowadził już 13 meczów PKO BP Ekstraklasy oraz po jednym meczu w Superpucharze Polski, Fortunie 1 Lidze, Lidze Mistrzów oraz eliminacjach do Ligi Mistrzów. W sezonie 2022/2023 rozstrzygał m.in. w finale mistrzostw świata w Katarze oraz finale Ligi Mistrzów.

W zeszłym roku Klubowe Mistrzostwa Świata padły łupem Realu Madryt, który w finale pokonał Al-Hilal 5:3.