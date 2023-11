W Ekstraklasie był niewypałem. Za granicą strzela jak maszyna [WIDEO]

Zawada w Australii nie miał łatwego początku. Gdy nie zdobył gola w żadnym z pierwszych pięciu meczów, to wydawało się, że kolejny raz odbije się od ściany. Wtedy się przełamał i ku zaskoczeniu wszystkich zaczął zdobywać bramkę za bramką. Jednak jak już strzelał, to zawsze tylko raz. Ani razu nie zdarzyło się, żeby zdobył więcej niż jednego gola.

Zawada rozstrzelał się w Australii. Pierwszy hattrick polskiego napastnika

Kibicom Wellington Phoenix raczej to nie przeszkadzało, bo Zawada łącznie zdobył 15 z 39. bramek, które strzeliła ich drużyna. Do tego polski napastnik dołożył też dwie asysty. Sezon w Australii skończył się w maju, a nowy rozpoczął się dopiero w październiku. Ci, którzy liczyli na to, że Zawada znów będzie kluczowym zawodnikiem swojego klubu, na razie nie mają prawa być zawiedzeni.

Polak wprawdzie nie strzelił gola w pierwszym meczu ligowym przeciwko Western Sydney (0:0), ale już w kolejnym starciu z Perth Glory (2:1) zdobył bramkę i zanotował asystę, a w rozegranym w sobotę 4 listopada o 5:30 rano czasu polskiego spotkaniu z Brisbane Roar strzelił swojego pierwszego hat-tricka w Australii!

Ten mecz nie zaczął się dobrze dla Wellington Phoenix, bo Brisbane Roar zdobyło pierwszą bramkę już w 1. minucie. Zespół Oskara Zawady w 24. minucie doprowadził do remisu, a już osiem minut później on sam zdobył gola na 2:1. "Oskar Zawada nie strzeli wielu goli łatwiejszych niż ten" - podsumował tę bramkę oficjalny profil australijskiej A-League. Piłkę do polskiego napastnika dośrodkował... przeciwnik, który nieudolnie ją wybił.

Po przerwie Brisbane Roar zdołało wyrównać, ale w 58. minucie gola na 3:2 dla Wellington Phoenix zdobył Bożidar Kraew. Kilka minut później Oskar Zawada podwyższył prowadzenie. Tym razem napastnik strzelił głową po dośrodkowaniu. "To pierwsze dwie bramki w jednym meczu napastnika Wellington w A-League" - odnotował ligowy profil.

Ostatniego gola Polaka w tym spotkaniu kibice zobaczyli w doliczonym czasie gry. W tym wypadku trudno nazwać to strzałem. Piłka po prostu odbiła się od Oskara Zawady i wpadła do bramki. "Nie jest to najładniejsze wykończenie, ale wszystkie bramki liczą się tak samo!" - podsumował profil ligi.

Chwilę po zakończeniu spotkania Wellington Phoenix stało się nowym liderem A-League. To jednak dopiero początek sezonu. W dodatku wciąż nie rozegrano wszystkich spotkań trzeciej kolejki, ale nawet w najgorszym wypadku zespół Oskara Zawady na razie utrzyma się w czołówce tabeli. Kolejny mecz Wellington Phoenix rozegra z dotychczas niepokonanym Melbourne Victory FC.