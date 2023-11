Żywa przestroga dla nastolatków z Barcelony. "Nowy Messi" pobił jego rekord i przepadł

Bojan Krkić to wychowanek Barcelony, który w młodzieżowych zespołach zdobył ponad 900 bramek. Nic więc dziwnego, że zadebiutował w pierwszej drużynie jako 16-latek, bijąc rekord Leo Messiego. Mając 17 lat i 53 dni strzelił pierwszego gola, bijąc rekord Barcy. Pochodzący z Serbii Hiszpan od początku kariery musiał nosić ciężar etykietki "nowego Messiego". Takie porównania były nieuniknione, bo łączył ich podobny wzrost, styl gry i pozycja.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz uderzył sędziego. Kara? "Z dożywocia zeszło na trzy lata"

Łącznie w Barcelonie strzelił 41 goli w 163 meczach, dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów i zdobył trzy mistrzostwa. Krkić znalazł się na szerokiej liście kadrowiczów na Euro 2008, ale odmówił przyjazdu z powodu fizycznego wyczerpania. Jak się później okazało, przyczyna była inna - cierpiał na ataki paniki.

- Zmagałem się z zawrotami głowy i czułem się, jakbym był chory. I tak cały czas, przez 24 godziny na dobę - wspominał po latach.

Po odejściu z Barcelony jego kariera znacząco wyhamowała. Początkowo w barwach AS Romy, AC Milanu czy Ajaxu Amsterdam prezentował się całkiem nieźle. Zaliczył jeszcze dobry sezon w Premier League w barwach Stoke City, ale potem kontuzje całkowicie pokrzyżowały plany. Do tego stopnia, że w wieku 29 lat trafił do MLS i Montreal Impact. Ostatnie lata spędził w Vissel Kobe. Ale nawet w Japonii nie zachwycił. Strzelił raptem jednego gola.

Niedawno wrócił do Barcelony, ale już w roli działacza. Jego kariera może być jednak przestrogą dla nowych pokoleń, a przecież w Barcelonie nie brakuje młokosów, którzy pukają do pierwszego składu. Furorę robi 16-letni Lamine Yamal, 19-letni Gavi stał się niezbędnym piłkarzem Xaviego, a 17-letni Marc Guiu właśnie strzelił debiutanckiego gola.

- Rozmawiałem z Yamalem głównie o szkole. Starałem się mu uświadomić, jak istotne jest, by ukończyć edukację. Chłopcy znają moją historię. Wiadomo, że czasy się zmieniły, bo kiedyś nie było tak rozbudowanych mediów społecznościowych. A dziś? Marc Guiu strzelił gola w debiucie i nagle liczba jego obserwujących wzrosła z 40 tysięcy do prawie miliona w mniej niż dobę. To szaleństwo. Trzeba być naprawdę ostrożnym - mówi Krkić w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

- Nie wiem, czy dziś łatwiej mówić o zdrowiu psychicznym niż kiedyś. Ale wiem, że ja nie dzieliłem się moimi przeżyciami. Nie miałem takiego doświadczenia, nie wiedziałem, że można. Dziś czuję się bezpiecznie i swobodnie, gdy mówię o swoich doświadczeniach - dodał.

Zlatan o wielkim sercu

Krkić podkreślił w wywiadzie, jak ważną rolę mogą pełnić doświadczeni piłkarze w zespole.

- Zlatan wygląda jak gigant, ale jego serce jest znacznie większe niż ciało. Zapewniam cię. Pamiętam, jak przybył do Barcelony. Podszedł do mnie i od razu uprzedził, żebym się nie martwił, bo dopóki on jest w drużynie, to będzie mnie chronił. I mówił to poważnie. Bardzo mi pomógł. Zlatan to wielka postać i jeden z najlepszych napastników w historii futbolu. Ale jest też osobą o wielkiej wrażliwości, która mi bardzo pomogła - podsumował Bojan, która ma dopiero 33-lata.