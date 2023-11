W Polsce się nie przebił. Za to na Wyspach zatrudnił go słynny klub

Piotr Kasprzak to postać, która w Polsce wydaje się dość anonimowa, jednak w Wielkiej Brytanii jest cenionym i rozpoznawalnym skautem. Obecnie pracuje w Rangers FC, ale ma doświadczenie także w takich zespołach jak Norwich czy Southampton. Jego historia jest jednak niezwykle ciekawa - do pracy w skautingu trafił dość przypadkowo.

Piotr Kasprzak szczerze o początkach w Anglii. "Uznałem, że będzie łatwiej"

- Nie miałem żadnego doświadczenia. Wywodzę się z koszykówki, nigdy nie grałem profesjonalnie w piłkę. Grałem w ręczną, w kosza, pływałem. W koszykówce bardzo dużo uwagi zwraca się na draft, proces rekrutacji, analizę danych. Uznałem, że to ciekawa sprawa, więc szukałem sobie pracy właśnie w skautingu. Zrobiłem własne raporty skautingowe, wysyłałem je do klubów w Polsce i pytałem o możliwości współpracy. Nikt mi nie odpisał - wyjawił w rozmowie z portalem Goal.pl.

Kiedy Kasprzak zaczynał pracę w skautingu, ta dziedzina futbolu nie była w Polsce jeszcze zbytnio rozwinięta. Dlaczego bez żadnego doświadczenia zdecydował się złożyć CV do klubów w Championship? - - Wyszedłem z założenia, że skoro tutaj nie ma nacisku na skauting, a tam już to działa, to może łatwiej będzie dostać się do klubu w Anglii. I tak też się stało - przyznał i dodał: - Odpisał mi Barry Simmons, który kierował tam działem sportu. Dostałem odpowiedź, że na ten moment nie mogą mi zaproponować żadnej kasy, ale możemy współpracować. Jak dla mnie – bomba! Chodziło o to, bym mógł znaleźć jakiś punkt zaczepienia.

- Pracowałem tak z siedem miesięcy. A później Southampton szukał kogoś do skautingu, więc aplikowałem do nich i ostatecznie dostałem się na okres próbny. Zostałem na blisko sześć lat - przyznał.

To on stoi za transferami Mateusza Żukowskiego czy Jana Bednarka

Kasprzak stał m.in. za transferem Jana Bednarka do Southampton. Według skauta stoper w momencie transferu wiedział, że przed nim bardzo dużo pracy. - Kluczowe było to, że Janek trzymał się założonego planu i tę potencjalnie negatywną energię wynikającą z braku gry przekuł na pracę - ocenił.

Innym z zawodników sprowadzonym przez Kasprzaka na Wyspy jest Mateusz Żukowski, który w 2022 roku z Lechii Gdańsk trafił do Rangersów. Niestety dla piłkarza nie był to zbyt udany pobyt - nie łapał się do składu i został wysłany na wypożyczenie. Najpierw do Lecha, a teraz do Śląska Wrocław.

Skaut w rozmowie wyjawił też, że bierze właśnie udział w kursie na dyrektora sportowego. Widzi on tam siebie w przyszłości.