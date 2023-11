Gigantyczny skandal ws. mundialu? "Niedopuszczalne"

We wtorek FIFA ogłosiła, że Australia wycofała swoją kandydaturę do organizacji mistrzostw świata w 2034 r. i jedynym kandydatem do zorganizowania tego mundialu pozostała Arabia Saudyjska. Oznacza to, że z uwagi na klimat, tak samo jak w zeszłym roku w Katarze, mistrzostwa te odbędą się zimą.

Samodzielna kandydatura Arabii Saudyjskiej natychmiastowo zrodziła wątpliwości co do przebiegu procesu wyboru organizatora. W mediach zaczęły pojawiać się plotki, że zapewne kolejny raz mieliśmy w nim do czynienia z korupcją. Kolejny raz, bo przecież identycznie było w przypadku wybory Kataru.

Spekulacjom tym zaprzeczali Australijczycy, którzy zapewnili, że wycofali kandydaturę z własnej woli i po analizach, które dowiodły, że nie będą w stanie zorganizować takiej imprezy. - Rynek jest niestabilny i nie mamy żadnych gwarancji, że udałoby nam się stanąć na wysokości zadania - powiedział dyrektor australijskiej federacji James Johnson.

- Po drugiej strony mieliśmy Arabię Saudyjską, która dysponuje nieograniczonymi środkami, a jej rząd widzi w futbolu priorytet. Nie mielibyśmy szans z nimi rywalizować - dodał.

Norwegia spojrzy na ręce FIFA

To nie przekonało jednak Norwegów. Tamtejszy związek piłkarski, a konkretnie jego szefowa Lise Klaveness ma zamiar przyjrzeć się dokładnie, dlaczego tylko Arabia Saudyjska zgłosiła się do zorganizowania tak wielkiej imprezy jak mistrzostwa świata.

- Uważamy przebieg procesu za niedopuszczalny. Nie może być tak, że w dniu ogłoszenia kryteriów wyboru, jeden z krajów się wycofał. To wszystko wygląda na sfałszowane. Chcemy skupić się i dojść do tego, co działo się za kulisami - powiedziała Klaveness, cytowana przez portal nrk.no.

- To nie wygląda dobrze, dlatego musimy przeprowadzić śledztwo i dojść do tego, co się stało. Będziemy rozmawiać nie tylko z FIFA, ale też innymi związkami. To, że wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami, nie znaczy, że nie możemy dojść do prawdy - dodała.

Najbliższe mistrzostwa świata w piłce nożnej odbędą się w 2026 r. w USA, Kanadzie i Meksyku. Cztery lata później turniej ugoszczą Maroko, Portugalia i Hiszpania, ale pojedyncze mecze odbędą się także w Argentynie, Paragwaju oraz Urugwaju, co oznacza, że pierwszy raz w historii mundial zostanie rozegrany na aż trzech kontynentach.