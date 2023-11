Sensacyjne doniesienia ws. Kiwiora. Hitowy transfer możliwy już zimą

"Wyglądał znakomicie po przejściu na pozycję prawego środkowego obrońcy z hybrydowej pozycji lewego środkowego obrońcy/lewego obrońcy. Wygrał większość swoich pojedynków. Był nielicznym promykiem w grze "Kanonierów", "W obronie prezentował się solidnie" - pisały angielskie media o ostatnim meczu Jakuba Kiwiora przeciwko West Hamowi w Pucharze Ligi Angielskiej (1:3), w którym Polak rozegrał pełne 90 minut. Wcześniej 17-krotny kadrowicz znalazł się w wyjściowej jedenastce na ligowe starce z Sheffield United, które wicemistrzowie Anglii zwyciężyli aż 5:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Jakub Kiwior znalazł się na celowniku Milanu. Włosi ujawniają

Kiwior trafił do zespołu Arsenalu w zeszłym zimowym oknie transferowym, odchodząc ze Spezii za 25 milionów euro. W obecnym sezonie obrońca reprezentacji Polski rozegrał zaledwie sześć spotkań, z których cztery wychodził na boisko od pierwszej minuty. Czy to ostatnie chwile Kiwiora w zespole Mikela Artety? "La Gazzetta dello Sport" przekazała, że piłkarzem zaczął interesować się AC Milan.

Zespół prowadzony przez Stefano Piolego zmaga się z ogromnymi problemami w formacji defensywy, które są spowodowane kontuzjami kluczowych zawodników. Na około 4-5 miesięcy z gry wyleciał Pierre Kalulu. W czwartek 2 listopada Francuz przeszedł operację całkowitego zerwania ścięgna mięśnia prostego lewego. Z kolei Marco Pellegrino podczas ostatniego meczu z Napoli najpierw wszedł za kontuzjowanego Kalulu, a następnie sam zgłosił uraz kostki. Ograniczenia kadrowe sprawiają, że dodatkowy środkowy obrońca w Milanie stał się priorytetem.

Niebawem rozpocznie się zimowe okienko. Jeśli Jakub Kiwior nadal będzie na liście życzeń Milanu, niewykluczone jest, że zaledwie po roku gry w Arsenalu zawodnik wróci do Włoch. "La Gazzetta dello Sport" uzupełnia, że zespół z Mediolanu bierze pod uwagę wypożyczenie Polaka z klauzulą wykupu, która miałaby trwać do czerwca przyszłego roku. Jednocześnie Mikel Arteta z pewnością nie będzie chętny do sprzedaży piłkarza, po którego już podczas letniego okna transferowego zgłaszała się Sevilla. Trener wicemistrzów Anglii często podkreśla, że terminarz gier jest bardzo napięty, a Kiwior, który może grać zarówno na środku, jak i na lewej stronie defensywy jest potrzebnym zawodnikiem w kontekście rotacji składem. W Spezii zdarzało się, że 23-latek występował również na pozycji defensywnego pomocnika.

Jeśli ściągnięcie Jakuba Kiwiora okaże się niemożliwe, Milan przejdzie do planu B, którym w tym przypadku są transfery Lloyda Kelly'ego z Bournemouth lub Juana Mirandy z Realu Betis. Obecnie włoska drużyna zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A ze stratą trzech punktów do pierwszego Interu Mediolan. Za to Arsenal, w którym Kiwior zaczął grać regularniej, plasuje się na drugiej pozycji, tuż za Tottenhamem.