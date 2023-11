To już recydywa. Szokujące sceny w okręgówce. "Złożyłem zeznania"

Była 89. minuta meczu Victoria 2015 Skalbmierz - Gród Ćmińsk w świętokrzyskiej lidze okręgowej, kiedy sędzia Radosław Jachowski podyktował rzut karny dla gospodarzy przy stanie 1:1. I wtedy zaczął się dramat, który na boiskach niższych lig spotykany jest zdecydowanie za często.

Bramkarz Grodu Ołeksij Szram podbiegł do sędziego i zaatakował go. Jak poinformował potem Jachowski, zawodnik gości najpierw go odepchnął, a gdy zobaczył za to czerwoną kartkę - uderzył sędziego pięścią w twarz. Po tym Jachowski przerwał mecz.

- Prawdopodobnie zakończyłbym ten mecz już po odepchnięciu, ale to wszystko działo się tak szybko, dynamicznie, że nie zdążyłem. Po odepchnięciu ledwo zdążyłem pokazać czerwoną kartkę, a bramkarz już mnie uderzył. Nie miałem szansy tego zrobić wcześniej - powiedział Jachowski w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

- Złożyłem już zeznania na policji, ale od znajomych policjantów wiem, że prokuratura prawdopodobnie nic z tym nie zrobi, bo sędziowie piłkarscy nie są funkcjonariuszami publicznymi. Gdyby byli, to organy ścigania musiałyby się tą sprawą zająć z urzędu. Czekam, jak to się potoczy. W każdym razie ja tego tak nie zostawię - dodał.

- Nigdy wcześniej nie miałem okazji spotkać się z sędzią o tak niskim poziomie profesjonalizmu. Jestem świadomy, że moje zachowanie podczas meczu nie było właściwe. Niemniej jednak decyzja sędziego o podyktowaniu karnego była co najmniej kontrowersyjna. Sędzia podejmował swoje decyzje z długim opóźnieniem, co wywoływało zdziwienie w całej drużynie - kontrował Szram, cytowany przez Kielce.tvp.pl.

Skandal w świętokrzyskiej okręgówce

Jak poinformował były arbiter międzynarodowy Rafał Rostkowski, w przypadku 36-letniego Szrama to recydywa. Do podobnej sytuacji z jego udziałem doszło w listopadzie 2011 r. w trakcie meczu Juventa Starachowice - Orlicz Suchedniów, gdy bramkarz był zawodnikiem drużyny gości.

- To był poważny rażący faul w polu karnym. Decyzja sędziego była słuszna, wręcz wzorowa, co widać na nagraniu filmu. Bramkarz zareagował tak, że uderzył sędziego w rękę, wytrącając mu z niej kartkę. Wtedy Szram został zawieszony na pół roku - mówi anonimowy działacz w rozmowie ze sport.tvp.pl.

Jak zakończy się obecna sprawa, jeszcze nie wiadomo, ale pewne jest, że zajmie się nią PZPN. - Rozmawiałem z sędzią spotkania pomiędzy Victorią i Grodem, znam przebieg zdarzenia i stanowczo stwierdzam, że takie zachowania należy potępiać. Sprawą zajmie się Komisja Dyscyplinarna Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej - w rozmowie z Kielce.tvp.pl powiedział Tomasz Domaradzki, czyli wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej i przewodniczący Kolegium Sędziów Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.

Sędzia wróg

"Bici, kopani, opluwani, lżeni, boją się o siebie. Oto realia sędziów z niższych lig" - o problemach arbitrów z niższych klas rozgrywkowych opowiedział serial Krzysztofa Smajka ze Sport.pl. Cztery odcinki serialu można obejrzeć w tym miejscu.

O problemach sędziów w ostatnim programie Sport.pl Live prowadzonym przez Dawida Szymczaka opowiedzieli też były międzynarodowy sędzia Rafał Rostkowski oraz radca prawny pomagający pokrzywdzonym sędziom - Wojciech Rek. Obaj starają się o to, by sędziowie sportowi zostali wpisani na listę funkcjonariuszy publicznych, co pozwoli na ich większą ochronę oraz ściganie sprawców przemocy fizycznej. Program można obejrzeć w tym miejscu.