Alarm na stadionie, mecz przerwany. Piłkarze czekali w sztani [WIDEO]

W środę pierwszego listopada Glasgow Rangers pojechali do Dundee, aby zagrać z tamtejszym zespołem w 11. kolejce Scottish Premiership. Planowo spotkanie miało rozpocząć się o godz. 20:45 polskiego czasu, jednak autokar gości utknął w korku, przez co mecz opóźnił się aż o 45 minut. Okazało się, że był to jedynie początek problemów, które tamtego dnia miały miejsce na stadionie Dens Park.

Sceny w Szkocji. Kibice Glasgow Rangers doprowadzili do włączenia alarmu na stadionie

Kiedy drużyna wielokrotnych mistrzów Szkocji dojechała już na obiekt rywali, a piłkarze wyszli z szatni i sędzia zagwizdał po raz pierwszy, znów doszło do nieprzewidzianych wydarzeń. W jednym momencie setki kibiców zespołu gości wyciągnęło spod kurtek świetlne i dymne race, które zostały odpalone. Przez chwilę stadion w Dundee nie przypominał piłkarskiego obiektu, a bardziej miejsce koncertu rockowego. Ze względu na huk, dym i mnóstwo ostrych świateł sędzia przerwał spotkanie i nakazał zawodnikom zejść do szatani.

W międzyczasie masowa oprawa fanów przyjezdnych sprawiła, że na stadionie włączył się alarm antypożarowy. Niezbędna okazała się interwencja służb bezpieczeństwa, które zajęły się sektorem im. Boba Shankly'ego, na którym przebywali kibice gości. Przerwa w grze trwała około 20 minut i najwyraźniej wpłynęła motywująco na zespół Rangers FC.

Po wznowieniu meczu piłkarze z Glasgow grali jak z nut i ostatecznie wygrali z gospodarzami aż 5:0. Bramki już od 5. minuty spotkania strzelali kolejno Ryan Jack, Danilo, James Tavernier, Sam Lammers oraz Cyriel Dessers. Środowa wygrana sprawiła, że Rangersi z 24. punktami na koncie są obecnie wiceliderami szkockiej ligi i tracą pięć oczek do pierwszego Celticu. - Mam nadzieję, że klubowi nie grożą sankcje - mówił tuż po zakończeniu spotkania z Dundee FC trener gości Philippe Clement.