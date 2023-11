Stadion polskiego klubu zdewastowany. Władze znają winnych. "Nocna eskapada"

Star Starachowice doskonale zaprezentował się w ubiegłym sezonie IV ligi świętokrzyskiej. Mało tego, że wywalczył awans do III ligi, to zrobił to niemalże bezbłędnie, ponieważ wygrał 32 spośród 34 spotkań, notując przy tym dwa remisy. Promocja do wyższej klasy rozgrywkowej spowodowała jednak, że zespół nie mógł już rozgrywać meczów na własnym, mocno wyeksploatowanym obiekcie. Od rozpoczęcia obecnego sezonu rozgrywa domowe starcia na stadionie w Ożarowie.

"Tak wygląda płyta boiska po nocnej eskapadzie dzików". Sceny na stadionie Staru Starachowice

Pod koniec maja oficjalnie poinformowano, że nominalny stadion Staru zostanie przebudowany. - "Ten stadion tętnił życiem. Był chlubą i wizytówką naszego miasta. Przez ostatnie kilkanaście lat obserwowaliśmy jednak jego stopniową degradację" - przekazał prezydent miasta Marek Materek.

Prace rozpoczęto na początku czerwca, a łączny koszt modernizacji ma wynieść ok. 29 milionów złotych, z czego 20 mln zostało pozyskanych przez dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Obiekt ma być oddany we wrześniu przyszłego roku. I choć zamówienie obejmowało m.in. budowę bieżni lekkoatletycznej czy przebudowę trybun (stadion ma zyskać ponad dwa tys. miejsc), to murawa stadionu miała zostać zachowana. Tak się jednak nie stanie, ponieważ wszystkie plany zrujnowały... dziki.

"Tak wygląda płyta boiska głównego po nocnej eskapadzie dzików. Cała niestety będzie musiała zostać zaaranżowana na nowo. Za teren budowy odpowiada wykonawca, który zobligowany jest do naprawy szkód" - poinformował w czwartek prezydent Materek.

I choć Materek zapowiada, że za szkody powinno odpowiedzieć przedsiębiorstwo GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej, które jest odpowiedzialne za przebudowę stadionu, to nie wiadomo, jakie kroki podejmie firma. Na ten moment nie odniosła się do całego incydentu.

Po 14 kolejkach III ligi Star zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów. Liderem jest Wieczysta Kraków (29 pkt), która wyprzedza Avię Świdnik (26 pkt) oraz Siarkę Tarnobrzeg (26 pkt). Najbliższe spotkanie piłkarze Tadeusza Krawca rozegrają już w sobotę 4 listopada, kiedy na wyjeździe zmierzą się z Unią Tarnów.