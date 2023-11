Sensacyjne doniesienia mediów ws. Pique i Shakiry

Były piłkarz FC Barcelony po 12 latach zostawił Shakirę dla młodszej Clary Chii Marti, z którą do dziś tworzy szczęśliwy związek w Hiszpanii. Z kolei Kolumbijka wraz z synami postanowiła przeprowadzić się z Europy za ocean.

Po bolesnym rozstaniu Shakira postanowiła wznowić karierę artystyczną, którą zaniedbała będąc w związku z Pique. - Jako profesjonalny piłkarz chciał grać w piłkę i wygrywać trofea, a ja go w tym wspierałam. Jedno z nas musiało się poświęcić, prawda? Mieliśmy dwie opcje. Pierwsza z nich dotyczyła rozwiązania kontraktu Pique z Barceloną i przeprowadzenia się do Stanów Zjednoczonych. Drugi zakładał, że to ja miałam zrezygnować z kariery - mówiła Shakira w rozmowie z "Elle", cytowana przez billboard.com.

Wokalistka nie mogła pogodzić się z odejściem Pique, przez co m.in. nagrała piosenki, w których uderzyła w byłego piłkarza. Jakiś czas temu Kolumbijka wypuściła nowy hit we współpracy z Fuerzą Regida, w którym wbiła szpilkę nie tylko w Hiszpana, ale także w jego rodzinę. Jego tytuł to "El Jefe", co w tłumaczeniu na język hiszpański oznacza "szefowa". To jednak nie koniec. Zdaniem portalu notiespartano.com, w kolejnych wersach piosenkarka zaśpiewała o pracownikach, których pensje są "niepewne", a szefowie mieli ich traktować "nie dobrze".

Paparazzi przekazał szokujące doniesienia. Pique i jego ojciec spiskowali przeciwko Kolumbijce

Teraz nowe wieści w sprawie Shakiry i Pique zdradził paparazzi Jordi Marti. Fotograf twierdzi, że były piłkarz i jego ojciec knuli spisek przeciwko piosenkarce. Celem tego spisku było zniesławienie Shakiry i zniszczenie jej wizerunku po wydaniu jej nowego hitu. Paparazzi ujawnił, że część byłych pracowników Kolumbijki na prośbę byłego piłkarza i jego rodziny zgłosiła rzekome znęcanie się przez 46-latkę.

Serwis notiespartano.com donosi, że Jordi Marti odpiera zarzuty skierowane w stronę piosenkarki i jeśli będzie taka potrzeba, to jest gotowy zeznawać przed sądem w obronie Shakiry. - W Hiszpanii reżyserką teledysków Kolumbijki był Cristian Cárdenas, który twierdzi, że na mocy umowy [piosenkarka - przyp.red] nie pozwoliła statystom występującym w teledyskach patrzeć na jej twarz. To nie do pomyślenia. Śledzę Shakirą od 13 lat i mogę zapewnić, że nie jest to prawda - powiedział, cytowany przez notiespartano.com.

Po rozstaniu z 46-latką Pique rozpoczął projekt Kings League - piłkarską ligę, w której znani celebryci internetowi prowadzą drużyny, mierzące się ze sobą na niekonwencjonalnych zasadach.