10 meczów i wreszcie koniec. Upadły gigant przerwał koszmarną serię

70 dni, czyli równo 10 tygodni czekali piłkarze Ajaksu Amsterdam na kolejny wygrany mecz w tym sezonie. Aż trudno w to uwierzyć, ale niedawny hegemon ligi holenderskiej po raz ostatni cieszył się ze zwycięstwa jeszcze w sierpniu. Pokonał wówczas ekipę Łudogorca Razgrad w eliminacjach do Ligi Europy. Od tamtej pory przegrywał bądź remisował 10 kolejnych spotkań... aż do teraz. W czwartkowy wieczór koszmar Ajaksu wreszcie się zakończył.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz uderzył sędziego. Kara? "Z dożywocia zeszło na trzy lata"

Koniec wstydliwej serii Ajaksu. Nowy trener już świętuje

Seria 10 meczów bez zwycięstwa była najgorsza w historii klubu od czasu założenia zawodowej ligi holenderskiej. Dramatyczna postawa drużyny sprawiła, że po niedzielnej porażce z PSV Eindhoven spadła na ostatnie miejsce w tabeli Eredivisie. Już wcześniej z posadą trenera pożegnał się Maurice Steijn, a jego miejsce w poniedziałek zajął John van 't Schip. Efekt nowej miotły zadziałał natychmiastowo.

Już w pierwszym meczu z van 't Schipem na ławce Ajax pokonał FC Volendam 2:0. W czwartkowy wieczór strzelanie rozpoczął w drugiej połowie Steven Bergwijn. Reprezentant Holandii dostał podanie od Briana Brobbeya, wbiegł w pole karne i fenomenalnie przymierzył w okienko.

Ajax Amsterdam wygrzebuje się z dna. Już nie jest ostatni

Ajax w ogóle nie przypominał drużyny pogrążonej w kryzysie. Stwarzał mnóstwo sytuacji podbramkowych. Brakowało jedynie skuteczności. Najlepsze okazje zmarnowali Brobbey i dwukrotnie Berghuis. Gracze ze stolicy Holandii sami też mogli zostać skarceni, ale na posterunku był bramkarz Diant Ramaj. Dopiero minutę przed końcem podstawowego czasu gry dośrodkowanie z rzutu rożnego Berghuisa na drugą bramkę w tym meczu zamienił główką Chuba Akpom.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Dzięki wygranej Ajax Amsterdam ma w dorobku osiem punktów po dziewięciu meczach Eredivisie. Tym samym nie tylko opuścił ostatnie miejsce w tabeli, ale strefę spadkową. O punkt wyprzedza teraz Vitesse, wspomniane FC Volendam oraz Utrecht. Czwartkowy rywal Ajaksu, delikatnie rzecz ujmując, był najłatwiejszy, z jakim w tym momencie mógł się zmierzyć. Z ostatnim Utrechtem już bowiem zagrał - nieco ponad tydzień temu przegrał 3:4. Liderem ligi holenderskiej pozostaje PSV z kompletem 30 punktów w 10 meczach.