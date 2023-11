UEFA wyciągnęła lekcję z dramatu na Euro. Wprowadza nowe przepisy

UEFA wyciągnęła naukę z ostatnich mistrzostw Europy i już zaczęła działać, by na przyszłorocznym Euro 2024 było bezpieczniej. To pokłosie dramatycznej sytuacji z Christianem Eriksenem, u którego doszło do zatrzymania krążenia w trakcie meczu. Teraz federacja wprowadza nowe regulacja oraz inauguruje cykl szkoleń dla piłkarzy i kibiców. Dzięki przekazywanej wiedzy coraz więcej ludzi będzie wiedziało, jak zachować się w podobnych przypadkach.

3 Fot. Martin Meissner / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl