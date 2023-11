Suarez ujawnia, kto miał patent na Messiego. "To ściana"

W lipcu 2020 roku Luis Suarez zakończył sześcioletnią przygodę w Barcelonie, dzięki której wzbogacił się o m.in. cztery mistrzostwa Hiszpanii oraz triumf w Lidze Mistrzów. W Katalonii tworzył genialny duet z Lionel Messim, a właściwie to tercet, bo w trzyosobowym ataku grał jeszcze Neymar.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz uderzył sędziego. Kara? "Z dożywocia zeszło na trzy lata"

Podczas treningów Suarez i Messi często mierzyli się z Ronaldem Araujo, który w 2018 roku trafił do drugiego zespołu Barcelony, a w pierwszej drużynie zadebiutował w październiku 2019 r. Suarez doskonale zna Araujo, bo wspólnie występowali także w kadrze.

Dziś urugwajski obrońca jest jednym z czołowych stoperów świata, a fachowy serwis "Transfermarkt" wycenia 24-latka na aż 70 milionów euro. Tylko Josko Gvardiol i Ruben Dias z Manchesteru City mają wyższą wycenę.

- Araujo? Jestem bardzo zadowolony z poziomu, jaki pokazuje przez cały sezon w Barcelonie. Ale zawsze w niego wierzyłem. Pamiętam, jak miał 20 lat i zatrzymywał Leo Messiego na treningach. Ten dzieciak to ściana - powiedział o nim Suarez na łamach ESPN.

Kiedyś Messi został spytany, o najtrudniejszego rywala w karierze i jego wypowiedź mocno zdziwiła kibiców. W 2020 roku Argentyńczyk w rozmowie z DAZN powiedział, że jego koszmarem był... pewien ówczesny obrońca Girony.

- Jestem przyzwyczajony do tego, że w trakcie meczu obrońcy kryją mnie indywidualnie. Po prostu wiesz, że będzie grało ci się trudniej i zawsze będziesz miał kogoś obok siebie. W rzeczywistości taka sytuacja nie zdarza się aż tak często. Takim rywalem jest Pablo Maffeo. Pojedynki z nim były naprawdę intensywne! Nie jestem jednak typem piłkarza, który nieustannie narzeka na to, że w trakcie spotkania jest faulowany. Kontakt fizyczny to nieodłączna część tego sportu. Bardziej frustruje mnie sytuacja, w której to ja słabo prezentuję się na boisku - powiedział Messi. Maffeo dziś gra w RCD Mallorca.

Suarez i Messi znowu razem?

Po przygodzie z Barceloną wydawało się, że Suarez wypisze się z poważnej piłki, a jednak trafił do Atletico Madryt i już w pierwszym sezonie wygrał La Ligę. Po dwóch latach w Madrycie wrócił do ojczyzny do urugwajskiego Nacional, gdzie spędził pół roku i podpisał kontrakt z Gremio. W brazylijskim klubie znowu zaczął czarować. Rozegrał do tej pory 46 spotkania, strzelił 19 goli i zanotował 16 asyst. Ale choć ma już 36 lat i musi regularnie brać zastrzyki na uporczywy ból w kolanie, to nadal szuka nowych wyzwań.

Wszystko wskazuje, że w 2024 roku dołączy do Interu Miami i znowu będzie grał u boku Leo Messiego.