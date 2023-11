Bunt w Manchesterze United. Piłkarze sprzeciwili się trenerowi

Manchester United nie ma kontaktu z czołówką Premier League, na półmetku fazy grupowej Ligi Mistrzów nie jest w pierwszej dwójce, odpadł z Pucharu Ligi Angielskiej. "Czerwone Diabły" przegrały połowę meczów ligowych. Środowa porażka z Newcastle United w Carabao Cup to druga z rzędu i czwarta w ciągu ostatnich siedmiu spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo Obserwator odsunięty przez związek, bo pomagał ofiarom. "Sytuacja nieprawdopodobna"

Piłkarze odwracają się od Erika ten Haga

Erik ten Hag ma coraz większe kłopoty w Manchesterze United. Po przyzwoitym zeszłym sezonie, w którym angielski gigant był na ligowym podium i zdobył Puchar Ligi, teraz idzie znacznie gorzej. Po dziesięciu meczach "Czerwone Diabły" są dopiero na ósmym miejscu, z pięcioma zwycięstwami na koncie. Ale ekipa z Old Trafford ma problem, by punktować z dużymi zespołami. W ciągu kilku dni przegrała z Manchesterem City i Newcastle United. Wcześniej była gorsza od Tottenhamu, Arsenalu, Brighton & Hove Albion, Bayernu Monachium, a nawet od Galatasarayu Stambuł.

W tej chwili United nie jest konkurencyjnym zespołem dla angielskiej, a co dopiero europejskiej czołówki. Presja na dobre wyniki jest ogromna, a skoro nie ma oczekiwanych rezultatów, to rosną napięcia w szatni i słabnie pozycja trenera.

Zdaniem "Manchester Evening News" rośnie w szatni niechęć do ten Haga. Zawodnicy mieli zwracać Holendrowi uwagę, że nie są do końca zadowoleni z jego pomysłów na meczach i treningach. Tracą do niego zaufanie, wątpią w jego wizję i nie do końca wiedzą, w jakim kierunku ma zmierzać Manchester United. Nie są przekonani do dalszej współpracy z ten Hagiem.

Według brytyjskiego dziennika szatnia ma negatywnie podchodzić do wyborów personalnych Holendra. Uważają, że niekoniecznie kieruje się dobrem zespołu, ma faworyzować kilku piłkarzy, przez co szatnia staje się podzielona. Swoich ulubionych piłkarzy regularnie broni, ale nie boi się skrytykować innych.

Atmosfera ma być jeszcze gorsza niż z czasu konfliktu trenera z Cristiano Ronaldo, z którym klub rozstał się rok temu. Dziś Holender jest skłócony z Jadonem Sancho, Anglik prawdopodobnie odejdzie w styczniu.

Ten Hag ma tracić posłuch w szatni, ale zarząd wciąż mu ufa i wierzy w możliwości trenerskie Holendra. Mimo to "The Times" i "The Sun" sugerują, że powstała krótka lista potencjalnych następców trenera. Pod uwagę bierze się trzy nazwiska. Na oku władz United mają być Ruben Amorim, Zinedine Zidane i Graham Potter.

Erik ten Hag ma ważny kontrakt z Manchesterem United do końca czerwca 2025 r. Następny mecz "Czerwonych Diabłów" w sobotę - zmierzą się na wyjeździe z Fulham.