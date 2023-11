Legenda polskiej piłki przeżyła koszmarny wypadek. "Byłem połamany"

W czerwcu Henryk Kasperczak uległ poważnemu wypadkowi we Francji. Podczas koszenia trawy prowadzona przez niego kosiarka zsunęła się ze skarpy i przygniotła byłego trenera. Doszło to kilku złamań i musiał przejść operację. - Byłem połamany, obolały. Złamałem kość w udzie, żebra. W lipcu nie mogłem postawić lewej nogi na podłodze. O samodzielnym poruszaniu się nie było mowy. Przemieszczałem się głównie na elektrycznym wózku inwalidzkim - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Henryk Kasperczak wraca do zdrowia. "Jest już lepiej"

Kasperczak po wypadku rozpoczął proces rehabilitacji. Po kilku miesiącach jego stan się poprawił. Były piłkarz wyjawił, że rehabilitacja przechodzi bardzo dobrze i powoli wraca do zdrowia. - Jest już lepiej. Wróciłem do domu ze szpitala, ale dojeżdżam do kliniki na zabiegi. Na początku przyjeżdżał po mnie kierowca, ale teraz już sam prowadzę auto. Rehabilituję się, mam jeszcze trochę do poprawy jeżeli chodzi o stan nogi - kontynuował. I dodał, że odstawił już wózek.

Kasperczak jest jednak świadomy, że nie wróci już do pełni sprawności sprzed wypadku. - Jeżdżę na rowerku stacjonarnym, ale na zwykłym mi nie wolno, przynajmniej teraz. Nawet na grzyby nie mogę chodzić, muszę uważać. Jedynie spaceruję. Ale cieszę się, że idę do przodu - zakończył.

Henryk Kasperczak jest jedną z największych postaci w polskiej piłce nożnej. W reprezentacji rozegrał 61 meczów, w których strzelił pięć goli. Sięgnął z nią po brązowy medal na mistrzostwach świata i wicemistrzostwo na igrzyskach olimpijskich. W trakcie kariery występował między innymi w Legii Warszawa i FC Metz. Następnie został trenerem i zasłynął z prowadzenia afrykańskich reprezentacji. Z Tunezją zajął drugie miejsce na Pucharze Narodów Afryki, a z Wybrzeżem Kości Słoniowej trzecie. Z piłką nożną rozstał się w 2017 roku.