Tak znany trener "upokorzył" Ajax. Nie do wiary, co wybrał

Ajax Amsterdam znajduje się w głębokim kryzysie. Choć rozegrał już osiem spotkań Eredivisie w tym sezonie, to zanotował tylko jedno zwycięstwo. W dwóch meczach zremisował, a w ostatnich pięciu poniósł porażkę. W związku z tym zajmuje ostatnią lokatę w tabeli z dorobkiem pięciu punktów. Nic więc dziwnego, że władze klubu podjęły decyzję o zmianie szkoleniowca. Z posadą pożegnał się Maurice Steijn, a jego miejsce zajął John van 't Schip. Okazuje się jednak, że Ajax planował powierzyć misję wyprowadzenia drużyny z dołka innemu trenerowi.

Ajax Amsterdam miał innego faworyta na ławkę trenerską. Ten odmówił, bo wybrał... aktorstwo

Mowa o doświadczonym Henku ten Cate. Obecnie jest on asystentem szkoleniowca reprezentacji Surinamu, Arona Wintera, choć w przeszłości miał już okazję prowadzić drużynę z Amsterdamu. Było to w okresie od lipca 2006 roku do października 2007 roku. Pod jego wodzą zespół rozegrał 68 meczów, które zakończyły się aż 46 wygranymi, dziewięcioma remisami i 13 porażkami. W związku z tym trener osiągnął solidną średnią punktów na mecz, bo 2,16. Dodatkowo zdobył Puchar i dwa Superpuchary Holandii.

Tak więc ten Cate zna realia pracy w Amsterdamie, co z pewnością przemawiało za jego kandydaturą. I choć Ajax złożył mu propozycję, to ten odmówił, o czym poinformował Johan Derksen. - Słyszałem, że na początku zwrócono się do Henka ten Cate, ponieważ John van 't Schip był w trudnej sytuacji z żoną. Ta zmarła na raka - mówił holenderski dziennikarz w programie "Veronica Inside". Zdradził też powód odmowy ten Cate. Okazuje się, że trener w najbliższych miesiącach będzie pochłonięty innymi zajęciami.

Wcieli się on bowiem w rolę... jednego z głównych inspektorów w 10-odcinkowym serialu kryminalnym "Uśpieni" produkcji Videoland. Trudno więc byłoby mu pogodzić dwie tak różne prace na raz. Dodatkowo dziennikarz podkreślił, że jego zdaniem ten Cate mógł mieć jeszcze jeden powód, dla którego odrzucił ofertę Ajaksu. Być może nie wierzy w misję powodzenia odbudowy zespołu.

- Nie sądzę, że Henk miałby ochotę przejąć drużynę, widząc, jaka jest jej sytuacja. Być może pomyślał sobie: "Z tym bałaganem nigdy nie dojdę nawet do piątego miejsca" - podkreślał przedstawiciel mediów.

Mimo wszystko niepowodzenie misji raczej nie popsułoby jego reputacji. Tym bardziej że posiada bogate CV. Karierę trenerską rozpoczynał w Go Ahead Eagles, gdzie najpierw był asystentem szkoleniowca, a później sam objął ekipę. Na ławce zasiadał tylko w jednym spotkaniu, za to zwycięskim. Później pracował m.in. w Vitesse, Panathinaikosie, Al-Ahli, Al-Itihad czy Al-Wahda. W międzyczasie był też asystentem trenera FC Barcelony (2003-2006).