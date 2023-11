A jednak! To prawda. Znów zagra z Messim. Transferowy hit

Leo Messi latem tego roku postanowił opuścić Europę i przeniósł się z PSG do Interu Miami. W Stanach Zjednoczonych wciąż prezentuje wybitną formę i notuje świetne statystyki. Argentyńczyk jest prawdziwą gwiazdą zespołu, którego właścicielem jest David Beckham.

Leo Messi znów zagra z Luisem Suarezem? Wielki transfer na horyzoncie

Wiele wskazuje na to, że niebawem do Miami trafi kolejna wielka gwiazda. Mowa o Luisie Suarezie, który obecnie występuje w brazylijskim Gremio. Takie informacje przekazał dziennikarz Cesar Luis Merlo. "Luis Suarez nowym wzmocnieniem Interu Miami. Urugwajczyk zakończy rok w Gremio i w 2024 roku dołączy do Leo Messiego" - poinformował.

Urugwajczyk ma związać się z klubem roczną umową z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Z kolei obecny kontrakt Suareza w Brazylii wygaśnie 31 grudnia, co oznacza, że Inter nie będzie musiał nic płacić za pozyskanie gracza.

Przejście Luisa Suareza do Miami oznacza powrót legendarnego duetu z FC Barcelony, który współtworzył on z Leo Messim. 36-latek występował w Katalonii w latach 2014-20 i zdołał w tym czasie rozegrać 283 spotkania i zdobyć 195 bramek. Swego czasu był jednym z najlepszych napastników świata.

Od stycznia Suarez występuje w Gremio, w którego barwach wystąpił 46 razy i zdobył 19 goli. Rok wcześniej przeniósł się z Europy do Ameryki Południowej - opuścił Atletico Madryt i trafił do urugwajskiego Nacional. Napastnik to także 137-krotny reprezentant kraju. W 2011 roku zwyciężył z kadrą w Copa America.