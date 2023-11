Blamaż Manchesteru United. Kolejny żałosny mecz. Erik ten Hag drży

"To był żałosny występ. W przeszłości zdarzało się, że po czymś takim na Old Trafford trenerzy tracili pracę. To było jak poddanie się. To był haniebny sygnał, że piłkarzom nie zależy ani na klubie, ani na trenerze. Kibice odwrócili się od Erika ten Haga, który desperacko potrzebuje przekonać jeszcze do siebie zawodników" - tak porażkę Manchesteru United z Newcastle Untied (0:3) w 1/8 finału pucharu ligi podsumował dziennik "The Times".

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest sprawa ponad wszelkimi podziałami". Nawet mimo zmiany rządzących

Dla drużyny ten Haga była to druga z rzędu porażka w takich rozmiarach. W niedzielę United przegrali w derbach miasta z City 0:3. W środę drużyna ten Haga poniosła już ósmą porażkę w 15. meczu tego sezonu i aż piątą przed własną publicznością.

Nad holenderskim trenerem zbierają się coraz ciemniejsze chmury. Ostatnie minuty meczu z Newcastle obejrzała tylko garstka kibiców. Zdecydowana większość fanów zdecydowała się opuścić Old Trafford. Ci, którzy zostali, po ostatnim gwizdku sędziego wybuczeli i trenera, i zawodników.

- Jesteśmy w trudnym momencie, ale wiem, że jesteśmy w stanie z niego wyjść. Mam charakter wojownika i na pewno się nie poddam. Biorę na siebie odpowiedzialność, ale widzę w tym wszystkim wyzwanie - powiedział ten Hag po meczu z Newcastle United.

- Wiem, że dwie z rzędu porażki 0:3 są nie do zaakceptowania. Przepraszam kibiców. Obiecuję jednak, że wrócimy na właściwe tory. Zawodnicy się podniosą, jestem tego pewien. Zrobimy to wspólnie jako drużyna - dodał.

Erik ten Hag drży o posadę

Ten Hag zapowiedział wyprowadzenie Manchesteru United z kryzysu, ale nie wiadomo, jak dużo czasu na to dostanie. Jeszcze w środę z holenderskiego trenera drwili kibice Newcastle United, którzy przy prowadzeniu 3:0 śpiewali do trenera rywali, że "zostanie zwolniony już rano".

Coraz częściej o dymisji Holendra piszą też angielskie media. "Jeszcze kilka tygodni temu ten Hag miał pełne poparcie władz klubu. Teraz to uległo zmianie i można mieć deja vu. Niewykluczone, że Holender już niedługo podzieli los Davida Moyesa, Louisa van Gaala, Jose Mourinho czy Ole Gunnara Solskjaera" - czytamy w "The Times".

"W najbliższych tygodniach ten Hag będzie walczył o posadę" - zapowiedział dziennik "Daily Mail". "Holender jest pod coraz większą presją. Nie wygląda jednak na to, by zawodnicy chcieli mu pomóc za wszelką cenę" - dodał "the I".

"To był chaotyczny, beznadziejny występ. Ten Hag nigdy wcześniej nie był tak blisko zwolnienia z Manchesteru United" - przekonywał "Daily Mirror". "To było totalne upokorzenie ten Haga" - dodał "Daily Telegraph".

"Sposób, w jaki Newcastle United wyeliminowało Manchester United, sprawił, że ten Hag musi zacząć obawiać się o posadę. To zresztą druga wysoka porażka z rzędu. Drużyna wygląda naprawdę źle i coraz więcej sępów zaczyna krążyć wokół holenderskiego szkoleniowca" - podsumował "Guardian".

Ten Hag, który prowadzi drużynę od początku poprzedniego sezonu, o posadę zagra w dwóch wyjazdowych meczach. Manchester United w sobotę zagra z Fulham w Premier League, a w środę z Kopenhagą w Lidze Mistrzów. W listopadzie Manchester United podejmie jeszcze Luton Town i zagra na wyjeździe z Evertonem oraz Galatasaray.