Thomas Mueller znalazł winnych kompromitacji Bayernu Monachium

Do wielkiej sensacji doszło w meczu drugiej rundy Pucharu Niemiec. Grający na wyjeździe Bayern Monachium uległ trzecioligowemu FC Saarbruecken 1:2. O porażce zadecydował gol z 96. minuty spotkania. Wówczas skazywani na pożarcie rywale przeprowadzili kapitalną akcję, którą wykończył Marcel Gaus. To już czwarta z rzędu edycja rozgrywek, której Bawarczycy nie tylko nie wygrają, ale i nie dojdą nawet do półfinału. Nic więc dziwnego, że na piłkarzy spadła fala krytyki. "To niewiarygodne. Bayern się skompromitował i kolejny raz najadł się wstydu" - pisał tabloid "Tz". Głos po porażce zabrał Thomas Mueller.

Thomas Mueller wskazał przyczyny porażki Bayernu. "Nie byliśmy sprytni"

To właśnie Niemiec otworzył wynik meczu już w 16. minucie, ale jego drużynie nie udało się dowieźć korzystnego rezultatu do końca. Po starciu napastnik próbował doszukiwać się przyczyn porażki.

- Jeśli odpadamy z Saarbruecken, nie będziemy winić nikogo innego, jak tylko samych siebie! Nawet jeśli to dla nas brutalny cios, to musimy pogratulować Saarbruecken walki. My po prostu nie byliśmy sprytni. Wcześniej zmarnowaliśmy wiele okazji, a nasz rywal przeprowadził kontrę w samej końcówce - podkreślał Mueller w rozmowie ze Sport1.de i ARD.

Wtórował mu Thomas Tuchel. - To nie tak, że byliśmy aroganccy lub lekceważyliśmy rywala. Mieliśmy problemy z przystosowaniem się do jego agresywnego stylu gry. Każdy, kto mówi, że powinniśmy wygrać taki mecz, ma absolutną rację - mówił w rozmowie z "Kickerem".

Mueller wściekły na kolegów. "Tak być nie może"

Na tym Mueller się nie zatrzymał. W rozmowie ze "Sky Sport Deutschland" uderzył w kolegów. Powodem nie była jednak ich fatalna gra, a postawa po ostatnim gwizdku. Tylko napastnik, a także Leroy Sane, Joshua Kimmich, Bouna Sarr i Mathys Tel wyszli do fanów. Reszta szybko uciekła do szatni i nie okazała wystarczającego szacunku kibicom, co zirytowało Muellera.

- Dla kibiców nie zawsze ważny jest wynik czy mecz. Każdemu może zdarzyć się go przegrać. Ważne jest, jak zachowamy się po porażce. Muszę zgodzić się z fanami. To niewyobrażalne, że tylko trzech czy czterech zawodników wie, jak uszanować ich wsparcie. Przejechali za nami wiele kilometrów i nas wspierali. I właśnie podchodząc do nich po meczu, możemy im to wynagrodzić. Tu nie chodzi o to, by 100 razy klaskać czy śpiewać piosenki. Chodzi o okazanie szacunku - podkreślał.

Kończąc, Mueller złożył też jednoznaczną deklarację. - W przyszłości pokażemy inną twarz. Bo tak przecież być nie może - ocenił.

Tym samym Bayernowi pozostaje już tylko walka na dwóch frontach. Jak na razie radzą sobie dobrze zarówno w Bundeslidze, jak i Lidze Mistrzów. Na domowym podwórku nadal pozostają niepokonani. Mimo to zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 23 punktów. Pierwszy jest Bayer Leverkusen (25 pkt). Z kolei w europejskich rozgrywkach drużyna Thomasa Tuchela wygrała wszystkie trzy spotkania i z kompletem punktów przewodzi grupie A.