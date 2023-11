Jest reakcja Bayernu Monachium! Kompromitacja i wstyd to mało powiedziane

Ogromna sensacja wydarzyła się w drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Wielki Bayern Monachium przegrał 1:2 z trzecioligowym 1. FC Saarbruecken po golu w doliczonym czasie gry. "Katastrofa", "blamaż", "kompromitacja", "wstyd" - to słowa, które najczęściej pojawiają się w niemieckich mediach pod adresem drużyny Thomasa Tuchela. To już czwarta z rzędu edycja Pucharu Niemiec, której Bayern nie tylko nie wygra, ale nie dojdzie nawet do półfinału.

Dyrektor Bayernu Monachium nie przebierał w słowach po porażce z trzecioligowcem. "Bez odwagi"

Porażka na tak wczesnym etapie rozgrywek i do tego z tak nisko notowanym rywalem może wstrząsnąć każdym klubem, a szczególnie tak wielkim, jak Bayern Monachium. Widać to po pomeczowej wypowiedzi dyrektora Bawarczyków, Christopha Freunda.

- Nie rozumiem, jak można zagrać tak słabą pierwszą połowę. Bez odwagi, szybkości, agresji. Tak się nie da rady rywalizować z żadnym rywalem. Ostatecznie wygrana Saarbruecken nie była niezasłużona. Rozczarowanie w klubie jest ogromne - przyznał działacz cytowany przez dziennikarza Kerry'ego Haua.

Porażkę swojego zespołu przeanalizował także Thomas Tuchel na konferencji prasowej. - Razem wygrywamy, razem przegrywamy. To bardzo trudny wieczór z dotkliwą porażką. To nie czas, żeby kogokolwiek obwiniać, a na pewno nie publicznie. Nie mamy czasu, żeby się załamywać, trzeba iść dalej - mówił niemiecki szkoleniowiec.

- Mieliśmy serię 14. spotkań bez porażki. Została ona przerwana w najgorszym momencie, bo w meczu fazy pucharowej. To jednak nie będzie nasza ostatnia porażka w piłkarskim życiu. Nie znosimy przegrywać, ale musimy iść dalej do przodu. Nie będę nikogo obwiniał - dodawał Tuchel.

Trzeba przyznać, że przygoda Thomasa Tuchela z Bayernem Monachium jest pełna wybojów. Gdy wiosną przejmował klub po Julianie Nagelsmannie, Bawarczycy byli w grze o trzy trofea. Wtedy odpadli z Ligi Mistrzów, Pucharu Niemiec, a rzutem na taśmę sięgnęli po mistrzostwo kraju w ostatniej kolejce. W tym sezonie już przegrali mecz o Superpuchar Niemiec oraz odpadli z krajowego pucharu. Pozostała im już tylko walka o wygraną w Bundeslidze i Lidze Mistrzów.