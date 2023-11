Kosmiczny wynik w Pucharze Hiszpanii. Po 20 minutach Betis wygrywał 5:0. Padł rekord

W 1/64 finału Pucharu Króla rywalizują nie tylko najlepsze zespoły w Hiszpanii, ale również te z lig regionalnych, dla których wylosowanie znanych marek to kapitalna przygoda. Na świetne mecze z rywalami z LaLiga z pewnością liczyły CD Tardienta i CD Hernan Cortes. Niestety zmagania zakończyły się dla nich dwucyfrowymi porażkami.

12:0 i 12:1. Getafe i Betis zmiotły rywali z powierzchni ziemi w Pucharze Króla

O godzinie 18:30 rozpoczęło się spotkanie Getafe z CD Tardientą, która na co dzień gra w regionalnej lidze Aragonii. Faworyt był oczywisty, co potwierdziło się już w siódmej minucie, kiedy na 1:0 dla ekipy z LaLiga trafił John Patrick. Zespół z najwyższej klasy rozgrywkowej nie miał zamiaru się zatrzymać i już do przerwy wygrywał 5:0 po golach Masona Greenwooda, Jordiego Martina, Oscara Rodrigueza i Choco Lozano.

W drugiej części meczu Getafe się nie zatrzymało. W nieco ponad kwadrans dołożyło kolejne trzy gole, a Rodriguez skompletował hattricka. Kolejne minuty również były dla nich owocne, a mecz zakończył się wynikiem 12:0. Trafiali jeszcze Domingos Duarte, Juanmi Latasa i Borja Mayoral. Dla Getafe to najwyższa wygrana w historii klubu. Do tej pory było to zaledwie 5:0 przeciwko Espanyolowi w sezonie 2005/2006.

Rywalom z ligowej tabeli LaLiga najwyraźniej pozazdrościli piłkarze Realu Betis, którzy zmierzyli się z CD Hernan Cortes i również nie mieli dla przeciwników litości. Po 20 minutach gry zespół z Sewilli prowadził już 5:0, a do przerwy podwyższył na 9:0. Hatrricka ustrzelił Rodri, cztery razy trafiał Willian Jose, a po jednym goli zaliczyli Abde Ezzalzouili i Luiz Henrique.

Po przerwie było nieco spokojniej, chociaż już w 50. minucie na 10:0 trafił Abde. Rywale nie pozostali jednak dłużni. Za sprawą Enrique Nieto dali kibicom radość i zdobyli bramkę honorową. Betis dołożył jeszcze dwa trafienia, których autorami byli Marc Roca i Assane Diao i wygrał 12:1. Dla kluby z Sewilli również była to najwyższa wygrana w historii klubu. Do tej pory rekordem było 9:1 przeciwko CF Badalonie w grudniu 1940.