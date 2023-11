Absolutny koszmar na ulicy. Bandyta zamordował 21-letniego piłkarza

Do wielkiej tragedii doszło w Brazylii. Felipe Diogo, piłkarz drużyny Sao Bernardo FC, został zastrzelony po powrocie do rodzinnego Ribeirao Preto we wtorek 31 października. Bandyta oddał do 21-latka serię strzałów z pistoletu, a policja zajmuje się badaniem motywów okropnej zbrodni. "Jego odejście pozostawia pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali i podziwiali jego talent na boisku" - pisze jeden z klubów z regionu Sao Paulo.

