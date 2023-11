Miał zostać gwiazdą futbolu, właśnie wylądował w trzeciej lidze. Co za zjazd

Ante Corić pozostaje bez klubu od lipca tego roku, po tym jak wygasł jego pięcioletni kontrakt. Przedstawiciele Serie A nie zdecydowali się na przedłużenie jego umowy. Ofensywny pomocnik by pozostać w formie aktualnie trenuje z NK Dinamo Odranski Obrez. Według informacji przekazanych przez sportske.jutarnji.hr, jego przerwa od profesjonalnej kariery piłkarskiej wkrótce dobiegnie końca.

Ante Corić wkrótce opuści bezrobocie?

Jak podaje źródło, były piłkarz AS Romy ma w zimowym okienku transferowym związać się z chorwackim NK Kustosija, występującym na trzecim poziomie ligowym. Ma on pomóc drużynie w powrocie na drugi poziom rozgrywkowy. Obecnie Kustoshija zajmuje siódme miejsce w lidze i ma 16 punktami po 11 meczach. Co ciekawe, w tej drużynie występują m.in. Davor Loveren - bat Dejana Lovrena, byłego zawodnika Liverpoolu oraz Karl Majić. Możliwy powrót Ante Coricia do Chorwacji wywołuje niemałe emocje w tamtejszych mediach. - Nikt się nie spodziewał transferu dawnej nadziei Dinama Zagrzeb - czytamy.

Chorwat był w przeszłości uznawany za wielki talent i wiązano nadzieję z jego rozwojem. Porównywany był nawet do Luki Modricia. O pomocniku zrobiło się głośno dzięki kapitalnej formie w GNK Dinamo Zagrzeb, w którego barwach w sumie wystąpił w 142 meczach, w trakcie których strzelił 23 bramki i zanotował taką samą liczbę ostatnich podań. W 2018 roku dołączył do AS Romy, która zapłaciła za niego sześć milionów euro.

Rzeczywistość brutalnie go zweryfikowała, gdyż większość czasu spędził na wypożyczeniu w hiszpańskiej Almeríi, holenderskim VVV-Venlo, słoweńskiej Olimpiji Lublana i szwajcarskim FC Zürich. W barwach włoskiego klubu wystąpił raptem w trzech spotkaniach, w których uzbierał zaledwie 48 minut. W 2016 roku portal Transfermarkt wycenił go na 10 milionów euro, a jego obecna wartość rynkowa wynosi zaledwie 300 tysięcy euro.