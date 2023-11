Sensacyjne doniesienia ws. mundialu. Saudyjczycy totalnie zaskoczyli

Po zakończeniu katarskiego mundialu kolejne mistrzostwa świata w 2026 roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku - to już pewne. Za kolejne cztery lata piłkarscy kibice będą śledzić zmagania reprezentacji poszczególnych krajów w turnieju organizowanym na aż trzech kontynentach. Oficjalnym gospodarzem ma być Hiszpania, Portugalia i Maroko, jednak pierwsze mecze fazy grupowej mają zostać rozegrane w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju, aby uczcić 100. rocznicę pierwszego mundialu, który miał miejsce w pierwszym z wymienionych krajów Ameryki Południowej. Teraz FIFA potwierdziła, że mistrzostwa w 2034 roku zorganizuje Arabia Saudyjska.

Mundial w Arabii Saudyjskiej latem? Szef zabrał głos. "Istnieje wiele technologii"

We wtorek 31 października wniosek o organizację mundialu wycofała Australia, która oprócz Saudyjczyków była jednym z głównych kandydatów do zgarnięcia imprezy. "Rozważaliśmy możliwość ubiegania się o organizację mundialu 2034, ale po przeanalizowaniu wszystkich czynników doszliśmy do wniosku, że nie będziemy nic robić w tym kierunku" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Co prawda, chęć organizacji mistrzostw świata w 2034 roku wyrażały ponoć Chiny, Kazachstan z Uzbekistanem czy inne państwa azjatyckie, jednak Arabia Saudyjska finalnie złożyła jedyną oficjalną kandydaturę, przez co właśnie tam odbędzie się mundial za 11 lat. W 2022 roku mistrzostwa świata w Katarze zostały rozegrane w listopadzie i grudniu ze względu na zbyt wysokie temperatury w letnim okresie. Mogłoby się wydawać, że podobnie na tę kwestię spojrzą Saudyjczycy, jednak ze słów tamtejszego prezesa piłkarskiej federacji wynika, że są oni gotowi zorganizować imprezę w tradycyjnym terminie.

- Istnieje wiele nowych technologii, które umożliwiają chłodzenie lub klimatyzację stadionów, nie wspominając już o tym, że w wielu miastach w królestwie latem panuje bardzo przyjemna atmosfera - wyjaśnił prezes Saudyjskiej Federacji Piłki Nożnej Yasser Al-Misehal na łamach agencji prasowej AFP. - Jesteśmy gotowi stawić czoła wszystkim możliwościom - uzupełnił. Warto dodać, że w Arabii Saudyjskiej temperatura w letnich miesiącach może sięgać nawet około 50 stopni.

Saudyjczycy już kilka miesięcy temu rozpoczęli proces ocieplania wizerunku poprzez sport, a w szczególności przez piłkę nożną. Podczas ostatniego okna transferowego wielu piłkarzy z Europy trafiło do tamtejszej ligi, a zawodnicy tacy jak Cristiano Ronaldo czy Karim Benzema stali się ambasadorami futbolu w Arabii Saudyjskiej. Z pewnością takie ruchy miały wpływ na to, że kraj z Bliskiego Wschodu będzie odpowiedzialny za zorganizowanie mundialu w 2034 roku.