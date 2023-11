Znakomite wieści ws. Modera. "Brighton przywraca go do życia"

Kiedy w marcu 2022 roku Polska pokonała Szwecję (2:0) i awansowała na mundial w Katarze, Jakub Moder był niezbędnym elementem naszej kadry. Niestety kilka tygodni później zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i czekała go długotrwała rehabilitacja. I choć sam zapowiadał, że wróci do gry najszybciej, jak to będzie możliwe i chce wystąpić na MŚ 2022, to finalnie jego powrót na boisko znacznie się opóźnił. Finalnie stracił aż 1,5 roku, ale ostatnio wreszcie wybiegł na murawę.

Kolejne świetne wieści ws. Jakuba Modera. "Brighton powoli przywraca go do życia"

Portal Meczyki.pl poinformował w niedzielę, że Moder znajdzie się w składzie na mecz Brighton U-21 z Arsenalem. Doniesienia te okazały się prawdą, ale pomocnik przebywał na boisku zaledwie 31 minut. Nie było jednak żadnego zagrożenia, a taki ruch był już wcześniej zaplanowany, aby nie przeciążać 24-latka.

Nowe wieści w tej sprawie przekazał w środę Tomasz Włodarczyk. "Jakub Moder ma zagrać w piątek kolejne 45 minut. Tym razem przeciwko Aston Villi w Premier League 2. Brighton powoli przywraca go do życia" - napisał na Twitterze.

Rzekomo Moder ma rozpocząć spotkanie w podstawowym składzie i najprawdopodobniej będzie przebywał na murawie więcej, niż w niedzielnym starciu. Planowo ma to być 45 minut. Tym samym można zakładać, że w każdym kolejnym spotkaniu liczba minut będzie regularnie zwiększana, aby doprowadzić go do pełnej sprawności.

Moder został wykupiony przez Brighton z Lecha Poznań w październiku 2020 roku za 11 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał dla angielskiego zespołu 45 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Mimo że nie wiadomo, kiedy dokładnie piłkarz powróci do Premier League, to jego zespół w połowie września zgłosił go do rozgrywek.