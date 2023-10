20-latek daje sygnał Probierzowi. Zaliczył asystę w ważnym meczu [WIDEO]

To było pierwsze zwycięstwo Salernitany pod wodzą Filippo Inzaghiego, który trzy tygodnie temu zastąpił na stanowisku Paulo Sousę.

REKLAMA

Zobacz wideo Obserwator odsunięty przez związek, bo pomagał ofiarom. "Sytuacja nieprawdopodobna"

Łęgowski z asystą w Salernitanie

Salernitana była zdecydowanym faworytem starcia z Sampdorią. Zespół z Genui od dłuższego czasu jest pogrążony w kryzysie finansowym i sportowym. Z hukiem spadł z Serie A, a dziś zajmuje jedno z ostatnich miejsc Serie B. Z kolei ekipa z Salerno wciąż czekała na swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie.

Gospodarze wyszli na prowadzenie w 28. minucie. Strzelcem gola był Chukwubuike Ikwuemesi, a asystę przy trafieniu Nigeryjczyka zanotował właśnie Łęgowski. Polski pomocnik sprytnie oszukał obronę - zamarkował dośrodkowanie na prawym skrzydle, a posłał przeszywające, niskie podanie, przez nogi rywala, które dotarło do napastnika. Ikwuemesi uciekł obrońcy po przyjęciu piłki. Chciał uderzyć mocno w polu karnym, ale piłka odbiła się od defensora Sampdorii i zmyliła bramkarza gości.

Do przerwy Salernitana prowadziła 2:0. W doliczonym czasie gry gola strzelił Loum Tchaouna. Francuz mógł się cieszyć z dubletu po bramce w 67. minucie. Wynik na 4:0 ustalił w 86. minucie Jovane. Salernitana w pełni zasłużyła na tak wysokie zwycięstwo. Miała wyraźną przewagę posiadania piłki, oddała trzy razy więcej strzałów, z czego prawie połowa to celne uderzenia. To jej pierwsza wygrana w tym sezonie.

20-letni Łęgowski zagrał 90 minut. Asysta z pierwszej połowy to jego pierwsza w karierze w barwach Salernitany. Aby mieć zaliczony udział przy bramce, potrzebował dziesięciu meczów.

Polak zagrał całkiem dobre spotkanie. Jego ostateczna nota na portalu sofascore.com wyniosła 6,9. Reszta zespołu także miała oceny ok. 7,0 lub nieco powyżej. Były piłkarz Pogoni Szczecin zagrał 90 minut, w tym czasie miał ponad 60 kontaktów z piłką, a celność jego podań była na poziomie 84 proc. Jedno podanie było kluczowe, okazało się asystą. Ale Łęgowski ma jeszcze nad czym pracować, chociażby nad siłą fizyczną - wygrał tylko jeden z ośmiu pojedynków. Mimo to dał sygnał Michałowi Probierzowi, by mieć na niego oko.

Okazałe zwycięstwo z Sampdorią może okazać się świetnym bodźcem dla Salernitany, która mogłaby uwierzyć w swoje możliwości i powalczyć o utrzymanie w Serie A. W tej chwili zajmuje ostatnie miejsce z dorobkiem czterech punktów. Nie wygrała żadnego ligowego spotkania. Ma drugą najgorszą ofensywę w rozgrywkach (sześć strzelonych goli, mniej ma tylko Empoli, bo trzy) i drugą najgorszą defensywę (20 straconych bramek, więcej straciło tylko Cagliari - 21).

W sobotę Salernitana zagra derby Kampanii z Napoli Piotra Zielińskiego.