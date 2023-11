Nie do wiary. Rosja chce organizacji wielkiego piłkarskiego turnieju

Mundial w 2018 r. rozbudził apetyt Rosji na organizację kolejnej wielkiej imprezy. Sankt Petersburg goszczący mecze Euro 2020 to dla Rosjan za mało. Marzy im się kolejny turniej na terenie całego kraju.

Rosjanie chcą zorganizować mistrzostwa Europy

Zawieszenie rosyjskich drużyn za agresję militarną państwa na Ukrainę wciąż obowiązuje i zapewne jeszcze długo będzie obowiązywać. Co prawda UEFA stara się trzymać dobre relacje z Rosjanami, ale piłkarska Europa jest negatywnie nastawiona do pomysłu grania z drużynami z kraju agresora. Europejska federacja chciała dopuścić rosyjskie reprezentacje U-17, ale pomysł ostatecznie upadł, spotkał się z silnym sprzeciwem państw członkowskich.

Mimo zawieszenia Rosjanie ubiegali się o organizację mistrzostw Europy w 2028 lub 2032 r., ale ich kandydatury na obie edycje zostały odrzucone. UEFA uznała, że nie spełniają warunków przetargu.

Na ten moment Rosja nie ma jakichkolwiek szans na grę o stawkę w Europie, nie została dopuszczona do eliminacji Euro 2024. Mimo to w Rosji panuje optymizm i wierzą, że w końcu ich federacja zostanie odwieszona. A to otworzy drogę do zgłoszenia się po prawo organizacji wielkiego turnieju.

Według agencji informacyjnej TASS Rosja myśli o zorganizowaniu mistrzostw Europy. Sekretarz generalny rosyjskiej federacji piłkarskiej (RFU) Maksim Mitrofanow przyznał, że Rosja chciałaby aplikować do walki o miano gospodarza Euro 2036 lub 2040.

- Myślę, że wszyscy zgodzicie się, że Rosja jest zdecydowanie gotowa do organizacji Euro znacznie lepiej niż wiele innych krajów. Aleksiej Sorokin, obecny doradca prezesa RFU, ma doświadczenie w organizowaniu rozgrywek o dowolnym stopniu złożoności. Powierzono mu organizację Igrzysk Przyjaźni. Dlatego oczywiście, jeśli będziemy mieli taką możliwość, będziemy gotowi do walki o mistrzostwo Europy w 2036 i 2040 r. - powiedział Mitrofanow.

Z jednej strony są chęci organizacji Euro, z drugiej wraca temat wyjścia z UEFA. Już rok temu podjęto dyskusje nt. przejścia do azjatyckiej federacji i ten pomysł ma poparcie części związków piłkarskich w Azji. Ostatecznie wstrzymano się z decyzją, wierząc, że można unormować stosunki z UEFA. Na przełomie listopada i grudnia Rosja ponownie ma debatować nad zmianą kontynentalnej federacji.

- Azja ma oddzielną organizację, ale nie jest oddzielona od FIFA. Organizatorem mistrzostw świata jest FIFA. Przeniesiesz się do innej konfederacji, a FIFA nie pozwoli ci grać. Czy zagralibyśmy w Pucharze Azji? To kolejne pytanie. Jestem przekonany, że zawsze należy zrobić sobie krótką przerwę. Oceń sytuację, a następnie podejmij decyzję. Zarówno liderzy UEFA, jak i nasi postępują słusznie, nie wykonując gwałtownych ruchów - powiedział trener Stanisław Czerczesow, przeciwnik przejścia do Azji, cytowany przez portal sports.ru.

Na ten moment reprezentacja Rosji może grać jedynie mecze towarzyskie, jej rywalami są reprezentacje z Azji i Afryki.