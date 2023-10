Półfinalista LKE w tragicznej sytuacji, ale humor dopisuje. Wisielczy. Co za wpis!

W latach 2009 - 2017 FC Basel osiem razy z rzędu zostawał mistrzem Szwajcarii. W kolejnych latach już nie powtórzył tego sukcesu - nowym hegemonem ligi szwajcarskiej został zespół Young Boys, ale FC Basel pozostawał czołowym klubem w kraju. Jeszcze w poprzednim sezonie grał w półfinale Ligi Konferencji Europy.

Wielki kryzys FC Basel. Media społecznościowe drwią z drużyny

I kibice szwajcarskiego klubu na pewno chcieliby wrócić do wyników, które wtedy osiągał ich zespół. Wprawdzie końcowa pozycja FC Basel w lidze - 5. miejsce - była najgorszym wynikiem od sezonu 1998/99, ale to i tak nic w porównaniu do tego, co fani muszą przechodzić obecnie. Po rozegraniu 11. spotkań klub, który za dwa tygodnie będzie obchodził 130. urodziny, zajmuje... ostatnie miejsce w lidze.

I jest to zdecydowanie najgorsza drużyna obecnych rozgrywek. FC Basel do tej pory wygrało tylko jeden mecz ligowy - 5:2 z FC Winterthur 30 lipca. Od tego czasu dwudziestokrotny mistrz Szwajcarii przegrał siedem spotkań i zremisował zaledwie dwa. FC Stade Lausanne-Ouchy, czyli drugi najgorszy klub obecnego sezonu ma na swoim koncie 10 punktów. To dwa razy więcej niż FC Basel.

Październik był dla drużyny z Bazylei katastrofalny. Nie dość, że przegrała ona wszystkie mecze w tym okresie, to w dodatku nie zdobyła żadnej bramki. Z tego powodu z zespołu drwią już nawet klubowe media społecznościowe.

"Brak goli w październiku = brak gola miesiąca" - napisało FC Basel na portalu X (dawniej Twitter).

Zachowanie w takiej sytuacji poczucia humoru zostało docenione przez użytkowników tego serwisu, którzy wypromowali wpis. Niektórzy sugerują wybranie bramki miesiąca z goli zdobytych przez drużyny młodzieżowe oraz zespół kobiet. Wśród komentujących widać jednak dużo goryczy spowodowanej wynikami FC Basel, co oczywiście nie dziwi.

W najbliższym czasie FC Basel zagra mecz w Pucharze Szwajcarii - w środę 1 listopada o godzinie 20:30 klub zmierzy się z SC Kriens z trzeciej ligi. Na co dzień na tym poziomie grają rezerwy FC Basel, które 13 sierpnia nawet wygrały mecz z tą drużyną 3:2. Dla kibiców krajowy puchar był dotychczas jedynymi rozgrywkami, w których mogli cieszyć się ze zwycięstw i strzelanych bramek. FC Basel wygrał 8:1 w pierwszej rundzie i 8:0 w drugiej rundzie z drużynami z niższych lig.