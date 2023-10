Szok po gali Złotej Piłki. Messi nie mógł mu darować. "S*******n" [WIDEO]

Leo Messi pierwszą Złotą Piłkę w karierze otrzymał w 2009 roku. W późniejszych latach toczył zażarty bój z Cristiano Ronaldo o miano najlepszego piłkarza danego roku. Argentyńczyk wypada znacznie lepiej na tle rywala, bowiem w poniedziałek odebrał ósmą statuetkę, przy pięciu wyróżnieniach dla Portugalczyka. W najnowszym plebiscycie mistrz świata wyprzedził Norwega Erlinga Haalanda i Francuza Kyliana Mbappe.

Leo Messi dał się ponieść po gali Złotej Piłki

Po oficjalnej gali humor nie opuszczał zawodnika Interu Miami. Messi chętnie rozmawiał z dziennikarzami, a jedną z osób, która wdała się z nim w dyskusję, był Ibai Llanos. Gwiazdor internetu i streamer, a dodatkowo kolega Messiego, nie krył uznania dla bohatera tego wieczoru.

Messi nawiązał jednak do sytuacji, która miała miejsce podczas jednego ze streamów Llanosa, w trakcie którego pokazał on ich prywatną konwersację. - Jestem na ciebie zły. Nie podobało mi się to, co zrobiłeś któregoś dnia. Chodzi o pokazywanie wiadomości i upublicznianie wszystkiego. Następnym razem nie będę Ci odpowiadać - powiedział żartobliwie Argentyńczyk.

Hiszpan chciał się wytłumaczyć i stwierdził, że treść tych wiadomości była zamazana. Po chwili próbował wrócić do tematu Złotej Piłki, co spotkało się ze zdecydowaną i niespodziewaną reakcją Messiego. - Zobacz, jak skur***n zmienia temat - rzucił wprost. Po chwili wybuchł śmiechem, czym rozładował atmosferę, jednak takie słowa z pewnością wybrzmiały bardzo doniośle.

Złota Piłka dla Messiego nie jest jedynym wyróżnieniem dla reprezentanta Argentyny. Nagrodę Yashin Trophy dla najlepszego bramkarza poprzednich miesięcy otrzymał Emiliano Martinez, który w trakcie gali musiał zmierzyć się ze skandalicznymi reakcjami publiczności.