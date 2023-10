Ronaldo nie wytrzymał. Powinien za to wylecieć z boiska [WIDEO]

14 sierpnia Al-Nassr przegrało w lidze z prowadzonym przez Stevena Gerrarda Al-Ettifaq 1:2. Od tamtego czasu zespół z m.in. Cristiano Ronaldo i Sadio Mane w składzie rozegrał 15 spotkań, z których wygrał aż 13, jedno zremisował i jedno przegrał. Dodatkowo Al-Nassr notuje serię 14 meczów bez porażki z rzędu. We wtorkowe popołudnie ponownie zmierzyło się z Al-Ettifaq, ale tym razem w 1/8 finału King Cup.

Al-Nassr grało w osłabieniu, a Cristiano Ronaldo szalał z irytacji

Dzisiejsze spotkanie między tymi drużynami upłynęło pod znakiem kontrowersji sędziowskich. Od początku to Al-Nassr przeważało na murawie, ale brakowało im dokładności w finalizowaniu ataków. Za to goście nastawili się na kontrataki, w których także można było narzekać na jakość samych uderzeń. W 30. minucie Al-Ettifaq wyszło ze świetną kontrą, ale zmierzające uderzenie do bramki wybił jeden z obrońców Al-Nassr.

Gwiazdorski atak z Ronaldo, Mane i Taliscą w składzie miał problemy ze skonstruowaniem groźnej akcji. Wreszcie w doliczonym czasie gry Brazylijczyk trafił do siatki po świetnym dośrodkowaniu swojego rodaka Alexa Tellesa. Jednak po długiej analizie VAR-u i zastosowaniu technologii półautomatycznego spalonego odgwizdany został spalony Ronaldo, który miał absorbować uwagę obrony. Jak widać na poniższej stopklatce - spalony był dosłownie o pół stopy i mógłby nie zostać wyrysowany bez zastosowania nowatorskiej technologii.

Ta decyzja zirytowała Ronaldo, który mając już żółtą kartkę na koncie, pokazał jednoznaczny gest wskazujący, że sędzia prowadzący mecz jest do zmiany. Portugalczyk musiał mieć szczęście, że arbiter pewnie tego nie widział, bo w innym wypadku mógłby także wylecieć z boiska.

Jeszcze w pierwszej części spotkania, dosłownie kilkadziesiąt sekund później, była kolejna analiza VAR. Tym razem potencjalnej czerwonej kartki dla Talisci za atak bez piłki. Na powtórkach widać, jak Brazylijczyk wymierza sierpowego rywalowi i wydaje się, że arbiter podjął słuszną decyzję.

I tak do przerwy było 0:0. W drugiej części gry, mimo gry w osłabieniu, to Al-Nassr przeważało, ale ciągle nie potrafiło znaleźć drogi do bramki ekipy Stevena Gerrarda. Próbował Mane, Ronaldo, ale nic nie chciało wpaść. Pod koniec regulaminowego czasu gry wyrównała się liczba zawodników po obu drużynach, gdy czerwoną kartkę zobaczył Ali Abdullah Hazzazi.

Al-Nassr wygrywa z ekipą Stevena Gerrarda po dogrywce

Skoro po 90 minutach był bezbramkowy remis, to potrzebna była dogrywka. A ta również była festiwalem nieskuteczności z obu stron. Kibice mogli oglądać żywe spotkanie od bramki do bramki, ale cóż z tego, skoro futbolówka za każdym razem przechodziła obok słupka. Wszystko zmieniło się wreszcie w 107. minucie. Płaskie dośrodkowanie w pole karne trafiło do Sadio Mane, który skierował piłkę do siatki.

Ten gol wystarczył i rozstrzygnął, że to spotkanie pełne kontrowersji sędziowskich i niewykorzystanych sytuacji wygrało Al-Nassr i awansowało tym samym do ćwierćfinału King Cup.

Al-Nassr - Al-Ettifaq 1:0

Bramki: 107' Mane