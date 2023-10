Potężna burza po tym, co Djoković zrobił na gali Złotej Piłki. "Kto go zaprosił?"

W poniedziałkowy wieczór w paryskim Theatre du Chatelet odbyła się gala magazynu "France Football", podczas której przyznano, już tradycyjnie, Złotą Piłkę. Wśród panów triumfował Leo Messi, a wśród pań nagrodzona została piłkarka FC Barcelony Aitana Bonmati. 25-latka w ostatnim sezonie wygrała mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii, Ligę Mistrzów, a do tego latem dołożyła mistrzostwo świata.

Podczas gdy Leo Messi odbierał Złotą Piłkę z rąk Davida Beckhama, Erling Haaland nagrodę im. Gerda Muellera dla najlepszego strzelca otrzymał od Gary'ego Linekera, tak Bonmati Złotą Piłkę wręczył... tenisista Novak Djoković. Trudno zrozumieć, co spowodowało, że to właśnie Serb wręczył najważniejszą nagrodę indywidualną dla piłkarki.

Novak Djoković w ogniu krytyki po gali Złotej Piłki. "Koleś od tenisa"

Nie mogli tego zrozumieć także fani w mediach społecznościowych, którzy dali temu wyraz. Co ich właściwie tak oburzyło? Chodzi o słowa Djokovicia z 2016 roku. Wtedy Serb miał stwierdzić, że mężczyźni w tenisie powinni zarabiać więcej, bo generują większe zainteresowanie. Co prawda od tamtego czasu przepraszał za te słowa i wspiera równość płac w tenisie, ale jak widać, nie zapomniano mu kontrowersyjnej wypowiedzi.

"Nic tak nie zniechęca do celebrowania osiągnięć sportsmenek, jak zaproszenie sportowca, który był przeciwnikiem równości płac, żeby opowiedział o sobie i swoim sporcie" - grzmi dziennikarz Tim Stillman.

"Żyjemy w roku kobiecej piłki i przyznajemy Złotą Piłkę w czasie zgrupowań ich reprezentacji. A nagrodę wręcza Novak Djoković. Brak szacunku" - oburzyła się jedna z fanek. "Wow, kto zaprosił sportowca z zupełnie innej dyscypliny do wręczenia nagrody? Kto wręczy nagrodę dla męskiego zwycięzcy? Coco Gauff? Tahlia McGrath? Nie, nie sądzę" - stwierdziła kolejna internautka.

"Nie rozumiem, dlaczego usłyszeliśmy tyle o osiągnięciach i karierze Novaka Djokovicia, zamiast skupić się na utalentowanych zawodniczkach. Pozostaje wiele do zrobienia, żeby kobiecy futbol był na równi z męskim" - czytamy w kolejnej opinii. "Gdyby to miał być ktoś z tenisowego świata, to mogliście wybrać Serenę [Williams - przyp. red.]" - czytamy dalej.

"Podsumujmy: ceremonia odbyła się podczas przerw na mecze reprezentacji i niektóre z zawodniczek nie mogły w niej uczestniczyć; kobiety, które tam były, zostały przyćmione przez mężczyznę; nie ma kobiecego odpowiednika nagrody im. Jaszyna [dla najlepszego bramkarza - przyp. red.]; najważniejszą kobiecą nagrodę wręczył koleś... od tenisa?" - wyliczyła inna osoba.