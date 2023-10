Legenda grzmi po gali Złotej Piłki. "Wybór Messiego to farsa". I wskazuje swój typ

W poniedziałek Lionel Messi został nagrodzony Złotą Piłką, czyli statuetką dla najlepszego piłkarza świata. Dla Argentyńczyka było to już ósme takie wyróżnienie w karierze w plebiscycie "France Football". Wcześniej triumfował w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 oraz 2021.

36-latek kolejne zwycięstwo zawdzięcza przede wszystkim postawie na zeszłorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Messi poprowadził na nich Argentyńczyków do końcowego triumfu, sięgając po upragniony tytuł.

Zawodnik Interu Miami w siedmiu występach na mundialu zdobył siedem bramek i miał trzy asysty. Messi nie strzelił gola tylko w grupowym meczu z Polską. Argentyńczyk trafiał po razie w fazie grupowej z Arabią Saudyjską (1:2), Meksykiem (2:0), 1/8 finału z Australią (2:1), ćwierćfinale z Holandią (6:5 po rzutach karnych) oraz półfinale z Chorwacją (3:0).

W finale z Francją (7:5 po rzutach karnych) Messi zdobył dwie bramki, wykorzystując też jedenastkę. Ale nie dla wszystkich był zdecydowanym zwycięzcą plebiscytu. W poniedziałek drugie miejsce zajął Erling Haaland, który był najlepszym strzelcem poprzedniego sezonu.

"Wybór Messiego to farsa"

Norweg, który zdobył z Manchesterem City potrójną koronę, strzelił aż 52 gole w 53 występach. Zdaniem legendarnego reprezentanta Niemiec Lothara Matthaeusa to właśnie norweski napastnik powinien otrzymać Złotą Piłkę.

- Messi wygrał niezasłużenie. W ciągu całego roku Haaland prezentował się lepiej niż on. To jednak pokazuje, że mistrzostwa świata liczą się bardziej niż cokolwiek innego. Ale to niesprawiedliwe. Wybór Messiego uważam za farsę, mimo że jestem jego fanem. Na wygraną zasłużył Haaland - powiedział Niemiec.

Messi jest rekordzistą pod względem liczby zdobytych Złotych Piłek. Drugie miejsce w historii zajmuje Cristiano Ronaldo, który ma pięć takich tytułów. Po trzy razy plebiscyt wygrywali Michel Platini, Johan Cruyff oraz Marco van Basten.