Kolejni sędziowie zaatakowani. Sprawcy śmieją się im w twarz. "Co tydzień to samo"

Cotygodniowe wyzwiska, liczne groźby i zniewagi zapadające w pamięci na długo. Sędziowie w niższych ligach wciąż są traktowani w niegodny sposób, a sprawcy śmieją się z wymierzanych im kar. W Sport.pl LIVE gośćmi Dawida Szymczaka są Rafał Rostkowski, były międzynarodowy sędzia, który jest autorem petycji, by sędziowie portowi zostali wpisani na listę funkcjonariuszy publicznych, Wojciech Rek, radca prawny pomagający pokrzywdzonym sędziom i Jakub Rutkowski, sędzia IV ligi z Podlasia. Co musi się zmienić, by do sędziowania garnęło się więcej chętnych?

Sport.pl LIVE