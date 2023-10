Boiskowy bandytyzm w rosyjskim wydaniu. To powinna być dożywotnia dyskwalifikacja [WIDEO]

Sędziowie piłkarscy od zawsze byli narażeni na agresję ze strony piłkarzy i kibiców. Zwykle kończyło się na obraźliwych, zwykle wulgarnych tekstach czy hejterskich komentarzach w internecie. Jednak to, co wydarzyło się w Rosji, przekracza wszelkie granice. Podczas amatorskiego turnieju w Krasnodarze mogło dojść do tragedii... Tylko dlatego, że arbiter wykonywał swoją pracę.

Piłkarz uderzył sędziego w twarz. Sceny na boisku w Rosji

W trakcie sobotniego spotkania pomiędzy zespołami Tlustenchabl (z Adygei) i Izumrud (z obwodu włodzimierskiego) kibice byli świadkami szokujących scen. W siedemnastej minucie gry obrońca pierwszej z drużyn Anton Gapon faulował rywala w polu karnym, za co sędzia pokazał mu żółtą kartkę. Zamiast utemperować jego agresywne zapędy, kara jeszcze bardziej go rozsierdziła, o czym arbiter przekonał się na własnej skórze.

Gdy tylko pokazał mu kartonik, Gapon pewnym krokiem podszedł bliżej i uderzył sędziego z całej siły pięścią w twarz. Ten upadł na murawę i nie był w stanie kontynuować pracy. Mało tego piłkarz nadal usiłował go bić, ale drogę zablokowali mu przeciwnicy. Nagranie szybko obiegło media społecznościowe.

Szokujące informacje o agresywnym piłkarzu. Ćwiczył sztuki walki

Jak informuje portal zhizn.ru, sędzia stracił przytomność i wymagał pomocy medycznej. Spotkanie zaś momentalnie przerwano. Izumrud wygrało walkowerem, mimo że przegrywało już 0:1.

Portal livekuban.ru ustalił, że Gapon jeszcze po zakończeniu meczu zachowywał się agresywnie. M.in. zaatakował pięściami jednego z organizatorów turnieju. Sędzia złożył zaś na niego skargę do miejscowej policji w związku z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu, w tym podejrzewanym złamaniem kości twarzy. Zdaniem świadków piłkarz interesuje się sportami walki, a w przeszłości sam brał udział w pojedynkach. W meczach piłkarskich już sobie nie pogra, bo dostał dożywotnią dyskwalifikację.