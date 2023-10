Znamy termin przełożonego meczu Cracovii z Legią Warszawa

19. kolejkę tego sezonu PKO Ekstraklasy zaplanowano na trzeci weekend grudnia, tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. Zaległe spotkanie Cracovii z Legią odbędzie się tuż po tej serii gier.

Legia i Cracovia zamkną rok

Zgodnie z przedstawionym terminarzem ostatniej kolejki w tym roku w Ekstraklasie, jako pierwsze na boisko wyjdą Górnik Zabrze i Warta Poznań. Tego samego dnia zobaczymy derby Dolnego Śląska - w Lubinie Zagłębie zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, sensacyjnym liderem. Oba mecze w piątek 15 grudnia.

W sobotę 16 grudnia zagrają trzy zespoły z czołówki. Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z Puszczą Niepołomice, Pogoń Szczecin zawita do Łodzi na mecz z Widzewem, a Lech przyjedzie do Radomia walczyć o wygraną z Radomiakiem.

Kolejnego dnia dostaniemy starcia z udziałem beniaminków i pucharowiczów. Najpierw ŁKS Łódź zagra z Ruchem Chorzów, potem Raków Częstochowa z Koroną Kielce, a na koniec niedzieli 17 grudnia Legia z Cracovią. Przedświąteczną kolejkę zamknie poniedziałkowy mecz Piasta Gliwice ze Stalą Mielec.

Ale to nie koniec ekstraklasowych emocji w 2023 r. Na środę 20 grudnia zaplanowano zaległy mecz "Pasów" z "Wojskowymi" w Krakowie w ramach drugiej kolejki. Spotkanie zostało przełożone ze względu na długą podróż legionistów z Kazachstanu po pierwszym starciu z Ordabasami Szymkent (2:2) w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy.

- Ja to rozumiem. Bywałem na meczach w tamtych krajach i wiem, jak wyglądają powroty, a teraz przy wojnie na Ukrainie, gdzie nie można lecieć nad Rosją i Ukrainą, to są niebagatelne podróże. Ale jak usłyszałem o nowym terminie 20 grudnia, to ręce opadają. To chyba nie tak powinno wyglądać, w ciągu miesiąca powinna być sprawa załatwiona. Liczyłem, że "złapiemy" Legię w drugiej kolejce, pod koniec lipca, przy komplecie publiczności - komentował w lipcu trener Cracovii Jacek Zieliński.

Godziny zaległego spotkania jeszcze nie ustalono. Poda ją stacja Canal+ Sport, główny nadawca PKO Ekstraklasy.

Ekstraklasa poinformowała, że wstrzymała się jeszcze z ogłoszeniem dokładnego terminarza 17. i 18. kolejki. Układ spotkań będzie zależeć od wyników 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. Jednocześnie podano do wiadomości, że wciąż nie ustalono terminu zaległego meczu Korony z Rakowem z drugiej kolejki, ale oba kluby "pozostają ze sobą w kontakcie".

Terminarz 19. kolejki PKO Ekstraklasy:

Piątek, 15 grudnia:

18:00: Górnik Zabrze - Warta Poznań,

20:30: KGHM Zagłęie Lubin - Śląsk Wrocław.

Sobota, 16 grudnia:

15:00: Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok,

17:30: Widzew Łódź - Pogoń Szczecin,

20:00: Radomiak Radom - Lech Poznań.

Niedziela, 17 grudnia:

12:30: ŁKS Łódź - Ruch Chorzów,

15:00: Raków Częstochowa - Korona Kielce,

17:30: Legia Warszawa - Cracovia.

Poniedziałek, 18 grudnia:

19:00: Piast Gliwice - PGE FKS Stal Mielec.

Środa, 20 grudnia: