Wyciekły wyniki Złotej Piłki. Znamy miejsce Roberta Lewandowskiego

Przy głosowaniu do Złotej Piłki 2023 brało się pod uwagę wyniki i osiągnięcia w sezonie 2022/2023. Robert Lewandowski wywalczył wtedy mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii, tytuł króla strzelców La Ligi, dotarł z reprezentacją Polski do 1/8 finału mundialu.

Media ujawniły wyniki Złotej Piłki 2023

Jak wynika z wycieku, do którego dotarł portal goal.com, Robert Lewandowski zajął całkiem dobre, dziesiąte miejsce. Z graczy FC Barcelony jest drugim najlepszym piłkarzem w zestawieniu - wyższe miejsce zajmuje jedynie Ilkay Gundogan (ósme), ale na taki wynik zapracował sobie fantastyczną grą w Manchesterze City. Zeszły sezon zwieńczył potrójną koroną.

Polski napastnik jest jednocześnie trzecim najlepszym piłkarzem z La Ligi w tej klasyfikacji. Przed nim i Gundoganem jest jeszcze Vinicius Junior. Gwiazdor Realu Madryt zajął bardzo wysokie, czwarte miejsce. W zeszłym sezonie był wiodącą postacią "Królewskich", z którymi sięgnął po Puchar Króla i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Na mundialu doszedł z kadrą Brazylii do ćwierćfinału.

Zgodnie z wyciekiem zdobywcą Złotej Piłki ma zostać Lionel Messi. To jego ósma Złota Piłka w całej karierze. Argentyńczyk poprowadził swoją reprezentację do upragnionego tytułu mistrza świata, a z Paris Saint-Germain wywalczył mistrzostwo Francji. Do tego na mundialu był wicekrólem strzelców, zgarnął nagrodę dla najlepszego zawodnika MŚ oraz FIFA The Best dla najlepszego piłkarza w 2022 r.

Podium uzupełnili Erling Haaland i Kylian Mbappe. Norweg ma za sobą imponujący sezon. Wywalczył mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii, triumfował z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Został królem strzelców LM oraz Premier League z rekordowym dorobkiem 36 goli. Wybrano go także najlepszym piłkarzem sezonu na angielskich boiskach, a także otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza sezonu UEFA. W minionym sezonie zdobył 52 gole w 53 meczach dla "The Citizens".

Z kolei Francuz, do niedawna klubowy kolega Messiego, poprowadził Francję do wicemistrzostwa świata. W finale zdobył hat-tricka, którym przypieczętował tytuł króla strzelców mundialu. Razem z PSG zdobył mistrzostwo Francji, dołożył do tego koronę króla strzelców Ligue 1.

Nieoficjalne wyniki Złotej Piłki 2023:

Lionel Messi (Argentyna, Paris Saint-Germain/Inter Miami) Erling Haaland (Norwegia, Manchester City) Kylian Mbappé (Francja, Paris Saint-Germain) Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt) Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City) Rodri (Hiszpania, Manchester City) Ilkay Guendogan (Niemcy, Manchester City/FC Barcelona) Victor Osimhen (Nigeria, Napoli) Julian Alvarez (Argentyna, Manchester City) Robert Lewandowski (Polska, FC Barcelona) Jude Bellingham (Anglia, Borussia Dortmund/Real Madryt) Bernardo Silva (Portugalia, Manchester City) Karim Benzema (Francja, Real Madryt/Al Ittihad) Chwicza Kwaracchelia (Gruzja, Napoli) Lautaro Martinez (Argentyna, Inter Mediolan) Bukayo Saka (Anglia, Arsenal) Emiliano Martinez (Argentyna, Aston Villa) Martin Oedegaard (Norwegia, Arsenal) Mohamed Salah (Egipt, Liverpool) Jamal Musiala (Niemcy, Bayern Monachium)

Gala wręczenia Złotej Piłki rozpocznie się o godzinie 21:00. Wcześniej, bo ok. godz. 19:00, gwiazdy pojawią się na paryskim czerwonym dywanie.