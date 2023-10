Wichniarkowi przeszedł koło nosa wielki transfer. "Niech mnie ktoś uszczypnie"

W styczniu 1998 roku, po dwóch sezonach spędzonych w Lechu Poznań, Artur Wichniarek trafił do Widzewa. W łódzkim klubie rozegrał łącznie 64 spotkania i strzelił 33 gole. Następnie trafił do Arminii Bielefeld, gdzie spędził cztery sezony i wyrobił sobie nazwisko.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartman odpowiada na zaczepki piłkarza: Drobny cwaniaczek

Okazuje się jednak, że polski napastnik wcale nie musiał trafić do Niemiec. Wichniarek był gościem podcastu "W cieniu sportu", gdzie opowiadał, że Zbigniew Boniek miał mu pomagać przy transferze do Interu Mediolan, który chciał napastnika Widzewa od razu wypożyczyć do Lecce. Temat jednak upadł. Zainteresowane Wichniarkiem miało być także Atletico Madryt.

- Hiszpanie powiedzieli "fajny chłopak, ale zbyt mało agresywny". Wtedy powiedziałem, że jeśli jestem zbyt mało agresywny, to niech se kupią lwa z cyrku - wspominał Wichniarek z uśmiechem na ustach.

Ale najwięcej konkretów przedstawiła jednak Malaga.

- Usłyszałem, że Malaga jest zdecydowana. Pięcioletni kontrakt i bańka papieru na rok. Opadła mi kopara. W sobotę na stadionie był prezydent Malagi i kilku działaczy, którzy z bliska oglądali mecz z Polonią Warszawa - powiedział Wichniarek.

I choć w poprzednim meczu tych drużyn napastnik strzelił dwa gole, a Widzew wygrał 4:1, to akurat w kwietniu 1999 roku warszawski klub zwyciężył 2:1. Mało tego. Wichniarek rozegrał cały mecz i gola nie strzelił.

- Po meczu byliśmy umówieni w hotelu na rozmowę i podsumowanie kontraktu. Przyszedłem i zobaczyłem, że w restauracji humory dopisują. Podszedł do mnie do mnie dyrektor sportowy Malagi i mówi, że gdybym wykorzystał tę jedną sytuację, to by mnie wzięli. Powiedziałem sobie w głowie: "To się nie dzieje? Weźcie, uszczypnijcie mnie". Przyszedł prezes i mówi do tego dyrektora, żeby dał spokój i mnie wzięli, że jestem młody i tani, lecz dyrektor musiał się z tym przespać. Ostatecznie zdecydował, że mnie nie kupią - opowiedział Wichniarek.

Nieudana przygoda w kadrze Polski

Zamiast dla Malagi, "Król Artur" zaczął strzelać gole dla Arminii Bielefeld, gdzie uzbierał 88 bramek. Napastnik reprezentował też Herthę Berlin, ale tam już zatracił skuteczność. W 81 spotkaniach trafił do siatki raptem sześć razy.

Furory nie zrobił także w reprezentacji Polski. Po 18 meczach miał na koncie cztery gole. Na domiar złego nie zagrał w jej barwach na żadnym wielkim turnieju.