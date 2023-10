Upadły gigant ma nowego trenera. Ajax wzywa legendę na ratunek

Ajax Amsterdam w miniony weekend podtrzymał koszmarną serię. Mimo że 36-krotny mistrz Holandii do przerwy prowadził w hitowym meczu z PSV 2:1, to w drugiej połowie w 11 minut stracił trzy gole i ostatecznie przegrał aż 2:5. To oznacza 10. kolejne spotkanie bez zwycięstwa i czwartą porażkę z rzędu. Po ośmiu ligowych kolejkach piłkarze z Amsterdamu mają pięć punktów na koncie i zamykają tabelę. Nic dziwnego, że w zeszłym tygodniu trener Maurice Steijn pożegnał się z posadą. Teraz klub ogłosił nowego szkoleniowca, którego zadaniem będzie wyciągnąć Ajax z dołka.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartman odpowiada na zaczepki piłkarza: Drobny cwaniaczek

Ajax Amsterdam ma nowego trenera. John van 't Schip podejmuje misię ratunkową

Klub ze stolicy Holandii ogłosił w poniedziałek, że nowym trenerem pierwszej drużyny został John van 't Schip. Szkoleniowiec podpisał z Ajaksem umowę od 30 października 2023 roku do 30 czerwca 2025 roku. Ponadto van 't Schip od 1 lipca 2024 roku będzie pełnił również rolę dyrektora technicznego. Jego asystentem zostanie Michael Valkanis, który do poniedziałku pozostawał głównym trenerem Hapoelu Tel Awiw.

- Jestem szczęśliwy, że wszystko zostało sfinalizowane. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy w klubie, w którym wszystko się dla mnie zaczęło. Po rozmowach, które przeprowadziłem na ten temat ze wszystkimi zaangażowanymi w tę sprawę, mam bardzo dobre wrażenia. Czuję się wspierany. Ajax musi szybko wspiąć się na szczyt i cieszę się, że mogę się do tego przyczynić - powiedział nowy trener ekipy z Amsterdamu.

Ajax powierzył trudne zadanie legendzie holenderskiego futbolu

John van 't Schip to legenda Ajaxu i holenderskiej piłki. Jako zawodnik bronił barw tego klubu w latach 1981-1992. Grał na pozycji pomocnika. W tym czasie rozegrał 247 spotkań, w których zdobył 33 bramki i zaliczył 35 asyst. Z zespołem sięgnął po cztery mistrzostwa kraju i trzy krajowe puchary, Puchar Zdobywców Pucharów w sezonie 1986/1987, a także Puchar UEFA w sezonie 1991/1992. Następnie przeniósł się do włoskiej Genoi, gdzie w 1996 roku zakończył karierę. John van 't Schip zaliczył także 41 występów w reprezentacji Holandii. Był członkiem legendarnego zespołu, który w 1988 roku sięgnął po jedyne dla Holandii mistrzostwo Europy. W trakcie turnieju rozegrał 90 minut przeciwko Związkowi Radzieckiemu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Rok po zakończeniu piłkarskiej kariery van 't Schip poświęcił się pracy trenerskiej. Początkowo pracował jako trener zespołów młodzieżowych Ajaksu, a następnie jako asystent w pierwszej drużynie. Dalej objął Twente na sezon 2001/2002, a potem znów wrócił do Ajaksu. W latach 2004-2008 był asystentem Marco van Bastena w reprezentacji Holandii, po czym ponownie pracował jako asystent, a także trener tymczasowy w klubie z Amsterdamu. W latach 2010-2012 prowadził Melbourne Heart, następnie przez rok Guadalajarę, a w latach 2013-2017 był trenerem Melbourne City (dawne Melbourne Heart). Ostatnio przez dwa lata był selekcjonerem reprezentacji Grecji, ale od grudnia 2021 roku pozostawał bez pracy. Jak dotąd nie odniósł żadnych sukcesów.

Sezon z pewnością nie jest jeszcze stracony, ale van ’t Schip ma niezwykle trudną misję. Do trzeciego miejsca umożliwiającego grę o Ligę Mistrzów, Ajax traci już 20 punktów. Na szczęście zespół wciąż może zdobyć Puchar Holandii, a też w Lidze Europy wciąż istnieją szansę na awans do fazy pucharowej. Do pierwszej Marsylii amsterdamczycy tracą trzy punkty, a rywalizacja jest na półmetku. Niemniej najpilniejszym zadaniem dla nowego trenera jest pozbierać zespół i sprawić, aby piłkarze znów uwierzyli w siebie.