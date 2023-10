Złota Piłka 2023. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, NOMINOWANI]

Od 2008 roku rywalizacja o Złotą Piłkę została totalnie zdominowana przez dwóch piłkarzy - Cristiano Ronaldo oraz Leo Messiego. Przez następne 10 lat obaj wymieniali się tym trofeum, udowadniając, że bezapelacyjnie są najlepszymi zawodnikami na świecie. Ich hegemonię przerwał dopiero w 2018 roku Luka Modrić. Podczas ostatnich trzech plebiscytów dwukrotnie najlepszy znów okazał się Argentyńczyk, natomiast aktualnym obrońcą trofeum jest piłkarz Al-Ittihad Karim Benzema.

Złota Piłka. O której i gdzie i oglądać? Nominowani piłkarze

Największym faworytem do zdobycia trofeum w 2023 roku jest bez wątpienia Messi, który nie dość, że zdobył upragnione mistrzostwo świata, to został również wybrany najlepszym piłkarzem tego turnieju. Jego największym konkurentem ma być napastnik Manchesteru City Erling Haaland, który triumfował w tegorocznej Lidze Mistrzów. Norweg ustanowił również rekord Premier League pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie (36), a ponadto zdobył mistrzostwo oraz Puchar Anglii.

Mocnym kandydatem może być również jego klubowy kolega Rodri, który strzelił zwycięskiego gola w finałowym starciu LM z Interem Mediolan. Wielu ekspertów widzi spore szanse Kyliana Mbappe, czyli najlepszego strzelca mundialu w Katarze (8 goli), a dodatkowo mistrza Francji. Hipotetycznie tytuł może obronić też Karim Benzema, ale wydaje się jednak, że jego przenosiny do Arabii Saudyjskiej wykreśliły go z wyścigu o wygraną.

Na liście znajduje się również nasz jedyny reprezentant, czyli kapitan polskiej kadry, Robert Lewandowski. "Okradziony" z trofeum w 2020 roku, kiedy "France Football" odwołał plebiscyt, nie może zaliczyć obecnego roku do udanych, ale mimo to umieszczono go w gronie 30 najlepszych piłkarzy świata.

Nominowani piłkarze w plebiscycie "France Football":

Robert Lewandowski - FC Barcelona

Karim Benzema (Francja) - Real-Madryt, Al Ittihad

Erling Haaland (Norwegia) - Manchester City

Lionel Messi (Argentyna) - Paris Saint-Germain, Inter Miami

Kylian Mbappe (Francja) - Paris Saint-Germain

Rodri (Hiszpania) - Manchester City

Luka Modrić (Chorwacja) - Real Madryt

Jamal Musiala (Niemcy) - Bayern Monachium

Mohamed Salah (Egipt) - Liverpool FC

Victor Osimhen (Nigeria) - SSC Napoli

Randal Kolo Muani (Francja) - Eintracht Frankfurt, Paris Saint-Germain

Lautaro Martinez (Argentyna) - Inter Mediolan

Bernardo Silva (Portugalia) - Manchester City

Josko Gvardiol (Chorwacja) - RB Lipsk, Manchester City

Emiliano Martinez (Argentyna) - Aston Villa

Chwicza Kwaracchelia (Gruzja) - SSC Napoli

Harry Kane (Anglia) - Tottenham, Bayern Monachium

Ruben Dias (Portugalia) - Manchester City

Bukayo Saka (Anglia) - Arsenal FC

Jude Bellingham (Anglia) - Borussia Dortmund, Real Madryt

Kim Min-Jae (Korea Południowa) - SSC Napoli, Bayern Monachium

Andre Onana (Kamerun) - Inter Mediolan, Manchester United

Bono (Maroko) - Sevilla FC, Al Hilal

Martin Odegaard (Norwegia) - Arsenal FC

Julian Alvarez (Argentyna) - Manchester City

Ilkay Guendogan (Niemcy) - Manchester City, FC Barcelona

Vinicius Junior (Brazylia) - Real Madryt

Antoine Griezmann (Francja) - Atletico Madryt

Nicolo Barella (Włochy) - Inter Mediolan

Kevin De Bruyne (Belgia) - Manchester City

Gala wręczenia Złotej Piłki za 2023 rok odbędzie się już w poniedziałek 30 października w paryskim Theatre du Chatelet. Planowo ma rozpocząć się o godzinie 20:45. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz Eurosport Extra w Playerze. Od godziny 19:30 na sport.tvp.pl będzie można oglądać też wszystko, co dzieje na czerwonym dywanie przed ceremonią.