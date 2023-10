0:17. Nieprawdopodobne sceny w polskiej lidze [WIDEO]

Kiedy po zakończeniu ubiegłego sezonu Wisła Sandomierz z hukiem spadła z III ligi, można się było spodziewać, że przed klubem trudny okres. Nikt jednak nie myślał, że będzie aż tak źle. Większość zawodników postanowiła zmienić barwy klubowe, a zespół, którego trzon stanowią obecnie piłkarze z roczników 2004-2007, ma iluzoryczne szanse na utrzymanie się w IV lidze.

Rekordowa porażka Wisły Sandomierz. Rezerwy Korony Kielce urządziły sobie strzelnicę

Już w pierwszym spotkaniu sezonu Wisła przegrała z Łysicą Bodzentyn 0:10. Dwa tygodnie później było jeszcze gorzej, ponieważ poległa z Moravią Morawica aż 0:15. Następnie doszły do tego blamaże z AKS Busko-Zdrój (0:13) oraz Granatem Skarżysko-Kamienna (1:13), ale i tak najwyższą porażkę poniosła w niedzielnym starciu 14. kolejki.

Wisła zmierzyła się z rezerwami Korony Kielce i poległa aż... 0:17. Po trzy trafienia zdobyli Eryk Szymański, Jakub Przybysławski, Paweł Rogula i Mateusz Mianowany, dublet zanotował Jakub Hajdo, a po jednym golu dołożyli Oskar Sewerzyński, Krzysztof Kiercz i Wojciech Kotulak. Widać było zdecydowaną różnicę klas, natomiast biorąc uwagę stan murawy, to wydaje się, że spotkanie nie powinno w ogóle zostać rozegrane. W kilku miejscach można było dostrzec ogromne kałuże, które uniemożliwiały zawodnikom normalną grę.

Wpisanymi w protokół trenerami Wisły w tym starciu byli Dariusz Ogrodnik, Jarosław Piątkowski oraz Mateusz Kulita. Tym samym niewyjaśniona pozostaje kwestia szkoleniowca Łukasz Kościelskiego, który kilka dni temu został ogłoszony jako następca zwolnionego Michała Złotka. Problem polegał jednak na tym, że Kościelski dowiedział się o tej informacji... z mediów. - Ktoś nie utrzymał ciśnienia - powiedział.

Mimo że niedzielny rezultat robi duże wrażenie, to nie jest to najwyższy wynik w historii polskiej piłki. Najprawdopodobniej rekord należy do drużyny Wybrzeże Rewalskie Rewal, która w 2021 roku pokonała w rozgrywkach ligi okręgowej Pomorzanin Nowogard aż 53:0.

Ciężko stwierdzić, co będzie dalej z sandomierską drużyną, natomiast aktualnie sytuacja wygląda dramatycznie. W 13 dotychczasowych meczach zdobyła zaledwie dwie bramki, podczas gdy straciła aż...115! Do końca rundy jesiennej pozostały jej cztery starcia, dlatego wszystko wskazuje jednak na to, że dokończy zmagania. Liderem IV ligi jest właśnie Korona II Kielce, która ma na koncie 34 punkty.

Poniżej skrót całego spotkania pomiędzy Wisłą Sandomierz a Koroną II Kielce: