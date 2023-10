Lech Poznań przegrywał 0:3 i wtedy stało się to. Gigantyczna sensacja w 12 minut!

Nie tak dawno pierwsza drużyna Lecha Poznań wypuściła pewne zwycięstwo z rąk. Prowadziła już 3:0 z Jagiellonią Białystok, ale straciła całą zaliczkę. Ostatecznie rzut karny Bartłomieja Wdowika z 96. minuty zadecydował o podziale punktów. Takie zwroty akcji nie są czymś zaskakującym w futbolu, ale rzadko dochodzi do ich powtórki w krótkim odstępie czasu i zazwyczaj nie dotyczą tego samego klubu. Historia zatoczyła jednak koło i w niedzielę 29 października doszło do niemal bliźniaczej sytuacji, ale z udziałem rezerw drużyny z Wielkopolski. Tym razem to Lech był zespołem goniącym.

Zwrot akcji w II lidze. Rezerwy Lecha dokonały niemożliwego. Odwróciły losy spotkania w zaledwie 12 minut

Tego dnia odbył się mecz 15. kolejki II ligi pomiędzy drugą ekipą Lecha a Hutnikiem Kraków. Starcie zaczęło się bardzo dobrze dla drużyny z Małopolski, która już w 9. minucie objęła prowadzenie. Wówczas piłkę w siatce umieścił Krystian Lelek. Ostatecznie w pierwszej połowie nie padło więcej bramek, ale to goście byli stroną dominującą. Udowodnili to też po przerwie. Kolejne dwa trafienia dołożył Marcin Budziński - w 49. i 53. minucie, w związku z czym Hutnik prowadził już 3:0.

Wydawało się, że nic złego nie może się już stać gościom tego popołudnia. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Nagle do pracy zabrali się zawodnicy rezerw Lecha, którzy w 12 minut odrobili stratę i rozbili rywali. Do walki pobudził ich rzut karny z 69. minuty, który na bramkę zamienił Szymon Pawłowski. Później drogę do siatki znalazł Maciej Wichtowski, a następnie Kornel Lisman i na tablicy wyników pojawił się remis 3:3. Na tym Lech nie poprzestał i w 81. minucie wyrwał zwycięstwo dzięki Igorowi Kornobisowi.

Kibice w szoku. Takiego obrotu spraw się nie spodziewali

Piłkarze Hutnika byli całkowicie zdezorientowani. Podobnie, jak i kibice małopolskiej drużyny. "Co tu się od...o to głowa mała..." - pisał Maciej Szcześniewski, współpracujący z Hutnik TV.

W szoku byli też fani Lecha. Wymownie wygraną drużyny na Twitterze podsumowała Akademia Lecha Poznań. "NIGDY. SIĘ. NIE. PODDAWAJ. (...) To było NIESAMOWITE popołudnie we Wronkach, wielki szacunek drużyna" - czytamy.

Lech Poznań II - Hutnik Kraków 4:3

Było to ważne zwycięstwo dla Lecha, które przerwało serię trzech porażek z rzędu. Tylko że nie pozwoliło klubowi opuścić strefy spadkowej. Obecnie znajduje się na 16. lokacie z dorobkiem 15 punktów. Na taki wynik składają się cztery triumfy, trzy remisy i aż siedem porażek. Drużyna ma jednak jeden mecz rozegrany mniej. Hutnik pozostał natomiast na dziewiątej pozycji - 21 punktów.