Boniek reaguje. "To jest rzecz, która nie ma prawa się zdarzyć!"

Po 14 latach Stadion Śląski znów gościł mecz Ekstraklasy. Ruch Chorzów, którego obiekt przy ul. Cichej przechodzi renowację, zdołał zremisować 2:2 ze Śląskiem Wrocław po dublecie Daniela Szczepana. Po stronie lidera ligi strzelał Łukasz Bejger i Matias Nahuel Leiva. W trakcie tego spotkania, którym zarządzał Paweł Raczkowski, nie brakowało jednak kontrowersji, o czym dyskutowano na "Kanale Sportowym".

- Wczoraj El Clasico, calcio czy Ekstraklasa? Co oglądał Zbigniew Boniek? - zagaił Mateusz Borek, gospodarz "Loży piłkarskiej".

- Ekstraklasę. Wiesz doskonale, że z lig zagranicznych wystarczą mi najważniejsze momenty, czasami, bardzo często oglądam mecze pucharowe. Natomiast nie oglądałem starcia Realu z Barceloną, przyznaję się bez bicia. Oglądałem Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław i tam zdarzyła się rzecz, która nie ma prawa się nigdy zdarzyć - odpowiedział Boniek.

- Pamiętacie rzut karny dla Ruchu, który prawdopodobnie był, ale sędzia zrobił coś, czego nie miał prawa zrobić. Bramkarz wybija piłkę i wpada na obrońcę. I można powiedzieć, że popełnia faul, ale sędzia nie gwiżdże faulu. Idzie 10,12 sekund akcja, a sędzia dochodzi do wniosku, że zawodnik, który został staranowany przez bramkarza, ma problemy z oddychaniem, więc przerwał grę. Słusznie. I ni stąd, ni zowąd, dyktuje rzut karny. To jest rzecz, która nie ma prawa się zdarzyć! Sędzia może pójść na VAR, zobaczyć, czy nie popełnił błędu i dać rzut karny. Natomiast pierwszy raz w życiu widzę, że sędzia po 12-15 sekundach, ot tak sobie samowolnie dał rzut karny - dodał Boniek.

- Może dostał na słuchawkę, że był karny - wtrącił mu Marek Jóźwiak, który siedział obok Borka.

- Nie mógł dostać. Gdyby dostał, to by usłyszał co najwyżej "słuchaj, nie odgwizdałeś karnego, ale według nas są przesłanki, że mógł być karny". Zachowanie sędziego było wbrew jakimkolwiek regulaminom. A później zaczął mieć seryjne błędy. (...) Aczkolwiek uważam, że wynik 2:2 jest słuszny - podsumował Boniek.

Tabela Ekstraklasy

Pomimo remisu z Ruchem Śląsk Wrocław pozostaje liderem ekstraklasy z 27 punktami po 13 meczach. Zespół Jacka Magiery ma o punkt więcej od Jagiellonii Białystok i o dwa więcej od Lecha Poznań. Punkt na Stadionie Śląskim nie zmienia sytuacji Ruchu, który znajduje się w strefie spadkowej tylko przed ŁKS-em.