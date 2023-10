Niespodzianka w Ekstraklasie. Lech znowu się potknął

Grająca "w kratkę" w tym sezonie Cracovia potrafiła zaskoczyć Lecha Poznań, a w drugiej części niemalże całkowicie go zdominować. Dzięki temu zdołała wyszarpać cenny punkt w starciu z "Kolejorzem".

Lech dyktował tempo i zasłużenie prowadził

Większość pierwszej połowy toczyła się pod dyktando poznaniaków. To oni częściej byli przy piłce, tworzyli zagrożenie, grali po prostu szybszą pikę. Szukali różnych rozwiązań, by zmusić bramkarza Cracovii do kapitulacji. Często rozciągali grę na oba skrzydła, szczególnie chętnie robił to Mikael Ishak.

Jednocześnie obrona gości sprawiała wrażenie dziurawej, bo Cracovia z dość dużą łatwością potrafiła wyprowadzić kontrataki, ale zbyt wiele w nich nie zdziałała.

Do przerwy Lech prowadził 1:0 po goli Kristoffera Velde. Norweg uparcie szukał okazji do dobrego strzału z dystansu i oddał go w doliczonym czasie pierwszej połowy. Uderzył z ok. 20 metrów, przełamał ręce Sebastana Madejskiego i piłka wpadła do siatki.

Uparta Cracovia wyszarpała punkt

Na początku drugiej połowy Lech nie zwalniał tempa, ale Cracovia była w stanie wytrzymać ofensywę gości. Potem sama zyskała inicjatywę, a pomagały jej nietrafione zmiany w drużynie "Kolejorza". W szeregi poznaniaków wkradły się chaos, reorganizacja. John van den Brom postawił na młodych zmienników, którzy sprawiali wrażenie nieprzygotowanych do tego meczu.

Cracovia okopała się na połowie Lecha na dobre pół godziny, praktycznie nie schodziła z okolic pola karnego rywala. Nękała obronę dośrodkowaniami, Michał Rakoczy szukał szczęścia z dystansu. Dobrze dysponowany był jednak Bartosz Mrozek.

"Pasy" były jednak uparte i nieustępliwie. W końcu udało się przełamać obronę Lecha w 80. minucie. Cornel Rapa zagrał na skraj pola karnego, gubiąc defensywę. Virgil Ghita skorzystał z podania i sprytnie, nisko uderzył, pokonując Mrozka.

Akcja rumuńskiego duetu uratowała punkt Cracovii. Co prawda oba zespoły dążyły do zdobycia drugiej bramki, ale musiały ostatecznie się zadowolić podziałem punktów i wynikiem 1:1. Cracovia oddała więcej strzałów, ale Lech miał więcej celnych. Poznaniacy mogli pokusić się wcześniej o strzelenie drugiej bramki, dzięki temu mogliby mieć więcej spokoju na boisku. Z kolei Cracovia nie wykorzystała odpowiednio swojego lepszego momentu w tym spotkaniu.

Strata punktów Lecha to woda na młyn dla czołówki PKO Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok nie straci pozycji kosztem "Kolejorza", Śląsk Wrocław także pozostanie niezagrożony w ten weekend i utrzyma pierwsze miejsce w tabeli.