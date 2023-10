Gol Krychowiaka w Arabii Saudyjskiej! Został bohaterem [WIDEO]

Grzegorz Krychowiak ostatniego lata został ściągnięty do saudyjskiego Abha Club przez Czesława Michniewicza. I choć na początku października były selekcjoner reprezentacji Polski został zwolniony, to pomocnik nadal ma mocną pozycję w zespole. Potwierdził to w spotkaniu z Al-Shabab, czyli drużyną, w której występował w zeszłym sezonie.

Grzegorz Krychowiak bohaterem Abha Club. Zwycięski gol w starciu z byłym zespołem

Polak przebywał na boisku od pierwszej minuty. Przez większość czasu na boisku nie działo się zbyt wiele, za to ostatnie kilkanaście minut dostarczyło wielu emocji. W 72. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył. Iago Azevedo dos Santos z Al-Shabab. Po chwili kapitalną bramkę z rzutu wolnego zdobył Saad Bguir i Abha prowadziła 1:0.

Ten wynik utrzymał się bardzo krótko, po podaniu Carlosa Juniora wyrównał Fahad Al Muwallad. Jednak grająca w przewadze Abha dążyła do strzelenia kolejnego gola i w 82. minucie jej się to udało. Rzut wolnym niemal spod linii końcowej wykonywał Bguir, który wycofał piłkę do Krychowiaka. Ten z kilkunastu metrów oddał płaski, a przy tym mocny strzał i doprowadził do stanu 2:1. Był to jego pierwszy gol dla nowego klubu, w dodatku na wagę zwycięstwa.

Abha Club punktuje po odejściu Czesława Michniewicza

Taki rezultat sprawia, że Abha ma 10 punktów i awansowała na 15. miejsce w tabeli, ostatnie nad strefą spadkową. Był to dla niej trzeci mecz od odejścia Michniewicza, poprzednio przegrała 1:4 z Al-Fateh i zremisowała 2:2 z Al-Nassr. Wygrana sprawiła, że Abha przerwała fatalną passę bez wygranej w lidze, która ciągnęła się od 1 września 2023 roku. Wówczas przegrała 0:1 z Al Taee. Jej bilans spotkań, wliczając tę porażkę, we wrześniu i październiku to pięć przegranych i jeden remis (2:2 z Al Nassr).

Dla Grzegorza Krychowiaka był to 12. mecz w barwach Abha Club. Szansę na kolejny występ będzie miał 31 października, gdy jego zespół zmierzy się z Al-Ahli w Pucharze Króla.